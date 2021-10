Tutti noi amiamo mantenere pulita la nostra casa, in modo che sia linda e ordinata. Una parte molto difficile da tenere in ordine è sicuramente la cucina, che tende a sporcarsi molto in fretta. Tra tutti gli spazi della cucina, poi, i fornelli sono sicuramente quelli che tendono a ungersi maggiormente, per l’uso quotidiano che ne facciamo.

Sforzarsi di non sporcare ed evitare che lo sporco si accumuli purtroppo non è sufficiente e ogni tanto va fatta una pulizia approfondita e meticolosa. Oggi sveleremo alcuni segreti e spiegheremo perché basta seguire questo semplicissimo trucco per pulire a regola d’arte i fornelli della cucina e dire addio alle incrostazioni.

Regole da seguire per una cucina sempre perfetta

Se vogliamo effettuare una pulizia a regola d’arte, dovremo iniziare togliendo le griglie e smontando i bruciatori del gas. Poi possiamo iniziare a pulire con una spugna tutto il piano cottura e gli spartifiamma con un detergente specifico per l’acciaio.

Una volta rimosse le incrostazioni, possiamo sciacquare con dell’acqua tiepida e infine asciugare con uno straccio in cotone, in modo da asciugare ogni residuo d’acqua. In questo modo i fornelli saranno perfetti e lucidi.

In una ciotola dovremo, poi, mettere i bruciatori con dell’acqua tiepida e lo stesso prodotto specifico per l’acciaio che abbiamo usato sui piani cottura. Lasciamo a bagno per almeno mezz’ora in modo che le incrostazioni e la ruggine si rimuovano.

Ora che i bruciatori sono rimasti a bagno possiamo sciacquarli sotto l’acqua oppure servendoci di un panno umido per poi asciugarli bene.

Nel lavandino possiamo dedicarci ala pulizia delle componenti più difficili da mantenere pulite, ovvero gli spartifiamma. Imbeviamo la spugnetta di acciaio con il prodotto e strofiniamo in modo da rimuovere tutto lo sporco. Potrebbe volerci un po’ di tempo ma il risultato ci mostrerà come vale la pena. Sciacquiamo e asciughiamo con un panno asciutto.

Ora possiamo rimontare al loro posto gli spartifiamma e le griglie e non ci resta che ammirare lo splendore dei fornelli che sicuramente non sono mai stati così puliti. Se vogliamo mantenere questo effetto, è importante eseguire una pulizia così approfondita almeno una volta al mese.

