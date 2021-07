Dormire poco o male influisce notevolmente sulla nostra salute. Gli studi epidemiologici hanno dimostrato che i soggetti abituati a dormire tra 5 o 6 ore presentano più spesso patologie cardiache e infarti. Gli studiosi stanno ancora tentando di definire quale sia la correlazione tra sonno e cuore, ma sono già stati fatti notevoli passi avanti.

Stando a una recente ricerca pubblicata su Nature, ci sarebbe una connessione tra sonno scarso, attività cerebrale e vasi sanguigni. Interrompendo il sonno frequentemente, diminuisce la produzione di un ormone chiamato ipocretina. Questo scaturisce un aumento di globuli bianchi che vanno a “intasare” i vasi sanguigni. Questo inspessimento può provocare a lungo andare un attacco cardiaco.

Per questo è importante regolarizzare il sonno, partendo dall’ora a cui si va a letto. Secondo gli esperti addormentarsi a quest’ora regola il ritmo sonno-veglia mettendo in salvo il cuore da eventuali infarti.

Una sana routine del sonno che può salvarci la vita

Gli studi sul ritmo circadiano hanno dimostrato che il miglior lasso di tempo in cui dormire è tra le 22 e le 6 del mattino. Addormentarsi a quest’ora regola il ritmo sonno-veglia mettendo in salvo il cuore da eventuali infarti.

Il risultato ha a che fare con la congruenza tra sonno e luce solare. Il nostro organismo è fatto per vivere con la luce del sole e dormire col buio, pertanto è l’alternanza luce/buio a dettare i tempi del riposo. Chiaro è che le necessità di sonno possono variare da soggetto a soggetto. In tal caso la cosa più importante da fare è cercare di svegliarsi sempre alla stessa ora.

Lo sostiene Rafael Pelayo, professore esperto di ciclo del sonno a Stanford University. Il dottor Pelayo, intervistato dal Wall Street Journal, ha anche detto che per dormire serenamente bisogna coricarsi un quarto d’ora prima dell’ora a cui vogliamo addormentarci. Fissando l’orario in cui addormentarsi e quello in cui svegliarsi, regolarizziamo i cicli del sonno e facciamo del bene al nostro cuore.

