Il cane è considerato il migliore amico dell’uomo. Fedele, bellissimo e amorevole, questo compagno sa donare gioia e felicità a bambini, adulti ed anziani. È in grado di amare così tanto che non è possibile pensare di lasciarlo solo durante l’estate o comunque quando si andrà in viaggio. Non tutti apprezzano però questi favolosi mammiferi e spesso gli alberghi e le località ambite possono essere davvero un intralcio.

Vacanze con il proprio amico a quattro zampe ecco le località europee migliori

Parigi, Francia

Città conosciuta in tutto il mondo come la località perfetta per gli innamorati, ma non solo per le coppie a quanto pare! Parigi, come in realtà gran parte della nazione francese, ama i cani. Moltissimi negozi, ristoranti ed hotel sono attrezzati per ospitare i propri cari compagni e quindi perché non approfittarne e regalarsi una splendida vacanza all’insegna del lusso e della moda?

Oslo, Norvegia

Anche nella capitale nordica i cani sono i benvenuti, purché siano ben educati. Oslo vanta di essere una fra le città più green e rispettose dell’ambiente a livello globale. Ricca di parchi e splendide bellezze naturali, sarà perfetta per ospitare i propri amici a quattro zampe.

Edimburgo, Scozia

In tutto il Paese i cani sono ben accetti. Natura allo stato puro tra colline e spiagge. Davvero un luogo favoloso per trascorrere un periodo di relax con il proprio cane.

Salisburgo, Austria

Questo Stato vanta di essere uno tra i luoghi migliori in Europa per viaggiare con il proprio amico peloso. Definito un paese dog-friendly, merita davvero di essere visitato con la presenza del nostro fidato compagno.

E per chi vuole restare in Italia?

Vacanze con il proprio amico a quattro zampe, ecco le località europee migliori, tra cui, naturalmente anche l’Italia. Anche nel magnifico Paese italiano non manca certo l’ospitalità. Per fortuna, sono moltissime le regioni ed in particolare alcune città in cui i cani sono ben accetti e le strutture sono ben attrezzate per ospitarli.

Ovviamente, va detto che, prima di prenotare uno spostamento, un albergo o anche un semplice ristorante, è sempre bene fare una telefonata e dichiarare le proprie necessità derivanti dalla compagnia speciale del proprio amico a quattro zampe. Si sarà, così, in grado di evitare ogni spiacevole inconveniente.