Quasi nessuno ce lo dice eppure attenzione a non buttare questo importante foglio. Oggi possiamo richiedere la nuova carta d’identità elettronica per vari motivi. In questo modo possiamo dire addio a quella cartacea, che non entra quasi mai nel portafogli e dare il benvenuto a quella elettronica.

Quasi sempre buttiamo questo foglio ma è fondamentale per la carta d’identità elettronica

Possiamo chiedere la carta d’identità elettronica quando quella vecchia scade, oppure in caso di smarrimento o furto. Per averla è necessario prendere appuntamento presso il proprio Comune di residenza o di dimora per i cittadini residenti in Italia, e presso il Consolato per quelli all’estero. Portiamo con noi delle foto tessere e il vecchio documento scaduto.

Il giorno dell’appuntamento consegniamo i documenti al dipendente statale e dopo circa una settimana torniamo a prendere la carta d’identità elettronica.

Attenzione ai fogli che ci vengono rilasciati

Il dipendente pubblico rilascerà un documento e noi quasi sempre buttiamo questo foglio ma è fondamentale per la carta d’identità elettronica. Spesso perché non lo leggiamo attentamente, o altre volte perché ignoriamo totalmente la sua funzionalità.

Il PIN

Sul primo foglio, che viene consegnato dall’operatore comunale, si trova la prima parte del PIN della carta d’identità. Mentre sul secondo foglio, che si riceve solo quando si ritira la tessera, vi sarà la seconda parte del PIN. È quindi fondamentale non buttare il primo foglio che viene consegnato e ovviamente nemmeno perderlo. Mettiamolo, invece, nel faldone dei documenti importanti.

Assieme al codice PIN sarà rilasciato anche il codice PUK, codice anche questo da conservare ma che tanto si trova sempre sullo stesso foglio. Questi codici si comportano come chiave di sicurezza, proprio come se stessimo utilizzando uno smartphone. Questi, infatti, sono fondamentali quando si vuole utilizzare la propria CIE.

