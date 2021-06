Avere una pancia piatta con addominali tonici e ben segnati è il sogno di molti soprattutto in questo periodo in cui dobbiamo sfoggiare un fisico al top in spiaggia e piscina.

Il grasso addominale tuttavia è una brutta bestia, tanto fastidioso quanto difficile da eliminare. La formula che funziona di più è l’abbinata tra un regime alimentare ipocalorico e della costante attività fisica.

La fascia addominale non è un muscolo unico ma si compone di vari muscoli e uno dei workout più efficaci per allenarli in modo completo è il mountain climber.

Addominali tonici e ben definiti con questo esercizio a costo zero che rafforza tutto il corpo e fa anche bruciare tante calorie

Noto anche come “esercizio dello scalatore” si esegue in posizione orizzontale ma simula i movimenti che compiono gli alpinisti quando salgono verso la vetta delle montagne.

L’arrampicata è uno degli sport più completi poiché coinvolge ben il 90% della muscolatura del corpo. Ma non si tratta solo di rafforzamento, aumenta anche rapidamente la frequenza cardiaca lavorando così anche in termini di cardio.

Che cos’è il mountain climber

È una versione dinamica e più impegnativa del plank classico. Della versione base abbiamo spiegato tutto in un altro articolo. Ecco qui il link per andare a ripassare le nozioni di base.

Come si esegue

Posizione di partenza del plank classico con gambe e braccia distese. Spalle lontane dalle orecchie e addominali e glutei ben contratti. Il corpo deve stare in linea.

A questo punto, effettuando un piccolo balzo in avanti portare il ginocchio destro verso il petto. Durante il movimento contrarre ancora di più gli addominali in modo che il corpo non si fletta o perda la posizione iniziale.

Senza trattenere la posizione riportare indietro rapidamente la gamba destra e contemporaneamente portare il ginocchio sinistro verso il torace.

Ecco qui l’esercizio è questo. Continuare alternando le ginocchia.

Più siamo allenati e più riusciremo a fare il movimento più rapidamente e così aumenteremo il lavoro cardio e bruceremo tante calorie.

È così che possiamo ottenere addominali tonici e ben definiti con questo esercizio a costo zero che rafforza tutto il corpo e fa anche bruciare tante calorie.

Per risultati visibili l’ideale sarebbe eseguire 3 o 4 serie da almeno 25 ripetizioni per gamba.

Aumentare poi il numero di ripetizioni con l’aumentare dell’allenamento e della forza.

Molto importante anche il fattore velocità di esecuzione. Per un ottimo allenamento cardio bisogna mantenere un ritmo alto e sostenuto.

Per dare una bella sferzata al metabolismo possiamo anche variare le velocità. Iniziare lentamente, accelerare e poi di nuovo rallentare. E così via fino a terminare con la velocità massima possibile.

