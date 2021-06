Le tende di cucina e salotto sono spesso quelle più colpite. Con il passare del tempo assorbono fuliggine, grasso e polvere e il colore diventa spento. Soprattutto se le abbiamo bianche notiamo che non sono più brillanti. Ma grigie e di una tonalità che non è proprio delle più belle. Anche se le abbiamo lavate ripetute volte non sembrano tornare al colore originale. Cosa fare allora? Ecco, mai dimenticare questo passaggio!

Se vogliamo un ambiente curato le tende sono fondamentali

Non dobbiamo trascurarle e lavarle con costanza. Perché con il passare del tempo accumulano polvere, sporco e germi. Che inevitabilmente respiriamo perché si disperdono nella stanza. Per non parlare dell’effetto estetico. Un bel salotto perde tutta la sua raffinatezza con una tenda sporca o grigia. Farà sembrare tutto più sciatto e poco curato.

Il passaggio fondamentale che pochi conoscono per far tornare come nuove tende ingrigite e spente senza troppi sforzi

Che si decida di lavare le tende a mano o in lavatrice non bisogna dimenticarsi la cosa fondamentale. Come abbiamo appena detto, le tende assorbono polvere, sporco e batteri. E non possiamo pensare di metterle subito a lavare senza prima averle spolverate. Già, se sporco e batteri vanno via con il lavaggio, la polvere non proprio. Si accumula nella lavatrice, causando problemi, e si insinua nel tessuto. Per questo motivo vediamo le nostre tende bianche diventare grigiastre.

Quindi come fare?

Possiamo spazzolarle e batterle con un battipanni. In questo modo la polvere si solleverà dal tessuto. Procediamo quando sono ancora montate per non saltare neanche un punto. E poi passiamo l’aspirapolvere. Ora possiamo lavarle senza rischiare che la polvere si impasti e spenga il colore delle tende. Se procediamo a mano, mettiamole in ammollo con due misurini di aceto bianco per almeno un’ora. Poi risciacquiamo e ripetiamo con il bicarbonato. Possiamo anche fare il prelavaggio in lavatrice. L’importante è poi lavare a 60° gradi con un ciclo per bianchi e centrifuga leggera.

Ecco il passaggio fondamentale che pochi conoscono per far tornare come nuove tende ingrigite e spente senza troppi sforzi. Provare per credere, in questo modo le nostre tende saranno sempre perfette!