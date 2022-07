Con l’estate ormai arrivata, molti di noi vogliono rimettersi in forma e mostrare un fisico da spiaggia. Partiamo ovviamente dal presupposto che ogni corpo è bello così com’è e che non dovremmo preoccuparci di apparire sempre perfetti. Al tempo stesso, però, se vogliamo ovviamente modificare alcuni punti del nostro corpo, non c’è nulla di male, purché sia fatto in modo sano e controllato. In questo caso, ovviamente oltre all’alimentazione, dovremmo dedicarci anche ad un po’ di attività fisica. Ci sono certamente alcuni esercizi da fare che non richiederanno la presenza in palestra ma che potranno essere fatti direttamente a casa.

Ecco un esercizio facilissimo da fare direttamente a casa nostra che ci aiuterà a ottenere un ventre prontissimo per le vacanze

Ci sono diverse attività che potremmo svolgere direttamente a casa e che potrebbero darci una grande mano a raggiungere il nostro obiettivo. Per esempio, se vogliamo avere delle braccia più toniche e sode, potremmo provare degli esercizi davvero semplici che non ci richiederanno troppo sforzo. Se, invece, vogliamo avere degli addominali più scolpiti e definiti, allora dovremmo puntare su un’altra attività specifica.

L’esercizio di cui stiamo parlando e che ci aiuterà a rendere il nostro ventre sempre più piatto è davvero facile da realizzare. Dovremo metterci in posizione da tenuta. Questo significa stendersi sulla schiena, usando ovviamente un tappetino per attutire, e allargare braccia e gambe. Ora solleviamo le gambe e manteniamo questa posizione.

Addominali scolpiti e ventre piatto con un esercizio da fare a casa

Una volta che avremo trovato la posizione ideale, quindi, iniziamo a muoverci. Spostiamo il busto in avanti, andando ad allungarci proprio per toccare le punte dei piedi. In questo modo, andremo a lavorare sugli addominali alti e bassi, cercando di scolpirli il più possibile.

Ripetiamo la sequenza per 30 secondi, andando a fare nuovamente questo movimento per almeno 3 o 4 volte al giorno. Dunque, accompagnato da dieta e allenamento, potremo avere addominali scolpiti e ventre piatto con un esercizio davvero semplicissimo come quello appena spiegato. Si tratta, infatti, di un allenamento che ha alla base dei movimenti molto fluidi e meccanici. Dunque, non sarà complicato andare a realizzarlo anche da casa.

Ovviamente, è giusto sottolineare che a questo esercizio ne andranno affiancati altri per poter avere davvero un risultato soddisfacente e dovremo curare anche l’alimentazione. In questo caso, quindi, affidiamoci sempre al parere di un esperto, sia per l’alimentazione che per l’esercizio fisico. Solo in questo modo, infatti, saremo sicuri di essere sulla strada giusta.

