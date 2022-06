Il cibo può diventare un alleato davvero portentoso per risolvere i problemi che si presentano ogni giorno. L’alimentazione, infatti, gioca un ruolo cruciale nella nostra quotidianità. E, proprio per questo motivo, dovremmo sempre porvi la giusta attenzione.

Non tutti infatti ne sono consapevoli, ma scegliere le giuste ricette potrebbe aiutare anche la nostra salute e il nostro benessere in generale. Per esempio, c’è un antipasto fresco, leggero e perfetto per l’estate che potrebbe aiutarci a stare meglio. In particolar modo, potrebbe darci una mano a combattere spossatezza e gonfiore, che sono sicuramente due problemi non da poco, soprattutto durante questa stagione dell’anno.

Per riacquistare le energie che ci mancano durante questo periodo e tornare ad essere sgonfi, potremmo provare questa gustosa ricetta

L’antipasto che andremo a vedere si basa su 2 ingredienti in particolar modo. Stiamo parlando di zucchine e sogliola. Questi due cibi, infatti, pare potrebbero aiutarci a combattere la tipica spossatezza estiva che rovina le giornate di molti di noi. Dunque, per preparare il nostro freschissimo antipasto, procuriamoci:

a) 600 g di sogliola pulita;

b) 3 zucchine;

c) 1 cucchiaino di erba cipollina;

d) 1 limone;

e) cannella;

f) sale;

g) olio extravergine di oliva.

Addio spossatezza e fastidioso gonfiore grazie a questo delizioso antipasto che potrebbe darci una vera mano

Per prima cosa, in una ciotola, uniamo l’erba cipollina, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva e il succo di limone. Mettiamo un pizzico di sale e passiamo i filetti di sogliola al suo interno, dopo averli tagliati in piccole strisce.

Passiamo poi alle zucchine. Laviamole per bene, togliamo la buccia e, con l’aiuto di un pelapatate, tagliamole in piccole strisce. Sistemiamo le strisce sui filetti di sogliola e arrotoliamo, creando una specie di piccola empanada. Ora, mettiamo degli spiedini all’interno delle nostre rondelle e cuociamo per un quarto d’ora su di un grill da entrambi i lati. Con l’aggiunta di un pizzico di cannella alla fine per ricoprire il tutto, potremmo anche vederci più sgonfi e sentirci pronti per l’estate.

Dunque, potremmo davvero dire addio spossatezza e fastidioso gonfiore grazie a questo gustoso e fresco antipasto che allieterà i nostri pasti. Ovviamente, questo antipasto si basa su linee guida generali e non sostituisce in alcun modo il consiglio o il parere di un medico. Proprio per questo motivo, quindi, prima di inserire la ricetta appena spiegata nella nostra alimentazione, parliamone sempre con un esperto.

