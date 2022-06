La creazione di una nuova vita è qualcosa di unico. Un’esperienza che non ha eguali. È sorprendente immaginarsi un corpo che si attiva per mettere al Mondo un altro corpo, perfettamente funzionante e con vita propria. Per quanto sia tutto scientificamente spiegato, è un processo che ha del miracoloso. Ogni donna in gravidanza vive uno stato di grazia. Si diventa più belle, più rilassate e più serene. Si crea un’armonia perfetta tra noi e il Mondo. Purtroppo, però, non mancano piccoli malesseri che possono interferire con questa sensazione di pace.

I disturbi più comuni in gravidanza

A seconda del trimestre in cui ci troviamo, potremmo manifestare alcuni spiacevoli disturbi, principalmente causati dai cambiamenti ormonali. Un confronto col proprio medico è sempre consigliato, per avere informazioni più specifiche su come trattare e alleviare questi disturbi. In linea generale, un po’ di malessere, soprattutto nel primo trimestre è fisiologico e dovrebbe attenuarsi entro le 20 settimane di gestazione. Oltre alla classica nausea, potremmo notare stitichezza, bruciore allo stomaco o emorroidi. Anche i dolori lombari sono fisiologici, dovuti al cambio di postura involontario della mamma, a causa del pancione. Possiamo ricorrere ad alcuni rimedi casalinghi per attenuare il mal di schiena. Anche il periodo finale della gravidanza non è esente da malessere. Si potrebbe avvertire maggiore affaticamento o notare gonfiore a piedi e caviglie. A volte, la stanchezza potrebbe essere sintomo di carenza di ferro.

Come dovremmo gestire il malessere in gravidanza più una scoperta sorprendente della scienza

È bene curare l’alimentazione ed integrare pane, verdure verdi, carne, uova e pesce per ripristinare i livelli di ferro nel sangue. Il ferro è fondamentale per il corretto sviluppo del bambino. In caso di vertigini, invece, potremmo provare a sdraiarci sul lato sinistro e sollevare leggermente le gambe, aiutandoci con un cuscino, per riportare la pressione sanguigna alla normalità. Anche bere una bevanda zuccherata potrebbe aiutarci, nel caso in cui la debolezza sia causata da un calo glicemico. In generale, dovremmo cercare di rilassarci e riposarci il più possibile.

Cosa ha scoperto la scienza

Il feto ha bisogno della mamma per sopravvivere, ma molti non considerano il rapporto di reciprocità tra mamma e bambino. Il feto dona alla sua mamma un gruppetto di cellule staminali che si attivano in caso di malattia, favorendo la guarigione. Queste cellule potrebbero restare nel corpo della mamma per decenni! Sono immature sì, ma una volta raggiunti i vari organi, si trasformano a seconda della funzione richiesta per quell’organo. Che sia fegato, milza o polmoni. Con una sola gravidanza la mamma potrebbe avere in regalo dal proprio feto un bel pacco di cellule riparatrici. Si è scoperto che queste cellule “infermiere”, non riparano solo le ferite superficiali, ma agiscono anche in situazioni più complesse.

Le ricerche proseguono in questa direzione, per capire fino a che punto queste cellule possano rappresentare un beneficio in termini di rigenerazione per la mamma. Quel che è certo, è che capire come dovremmo gestire il malessere in gravidanza è solo una piccolissima parte di un’esperienza incredibile, che trasforma per sempre la nostra vita.

