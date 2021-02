La maggior parte di noi, sia uomini che donne, si porta sempre dietro una borsa o una valigetta con tutto il necessario per sopravvivere a una giornata fuori. Naturalmente in borsa mettiamo portafoglio, chiavi di casa, cellulare e l’ormai immancabili mascherine e gel igienizzante, ma ci sono anche altri oggetti a cui non pensiamo spesso, che però sono utilissimi da avere sempre a portata di mano.

Le nostre nonne erano campionesse dell’avere sempre in borsetta tutto l’occorrente per qualsiasi evenienza, dai fazzoletti, all’aspirina, allo specchietto tascabile. E avevano anche un altro oggetto che dovremmo sempre ricordarci di portare con noi.

Le nostre nonne avevano ragione, questo è veramente l’oggetto più utile da avere sempre in borsa. Si tratta del cerotto. Ma perché bisognerebbe sempre avere un cerotto a portata di mano?

Tagli e escoriazioni

La regola di coprire e proteggere anche le ferite più superficiali vale sempre (ecco perché bisognerebbe sempre mettere un cerotto anche sulle ferite più piccole), ma in particolare in questo periodo di pandemia, l’igiene è assolutamente fondamentale. Non vogliamo rischiare di avere una ferita aperta a contatto con l’ambiente.

Scarpe scomode

Un problema soprattutto femminile, ma che a volte può colpire anche gli uomini. Quante volte siamo ritornati a casa con i piedi doloranti dopo aver dovuto camminare più del previsto? Bolle e escoriazioni sono la regola quando indossiamo scarpe scomode, e avere sempre a portata di mano un cerotto può salvarci dal dolore di una bolla sui piedi.

Nastro isolante di fortuna

Quante volte ci è capitato di dover fare una piccola riparazione e non avere nulla di adatto a portata di mano? Magari c’è un buco nella borsa della spesa che temiamo si allarghi, ad esempio, o ci si rompe improvvisamente la stanghetta degli occhiali.

Per questo, le nostre nonne avevano ragione, questo è veramente l’oggetto più utile da avere sempre in borsa: un semplicissimo cerotto.