Durante la stagione invernale tutti noi siamo abituati a soffrire di disturbi che, anche se piccoli, si possono rivelare fastidiosi. A causa del vento e del freddo infatti il nostro corpo, e in particolare la nostra pelle, tende a soffrire e a mostrare dei sintomi di questa insofferenza. Per tale ragione, in questo periodo dobbiamo lottare con mani secche e, in casi più sfortunati ed importanti, con piccole lacerazioni dovute al gelo. Non solo le mani, ma anche le labbra sono interessate da questi fenomeni. Ma non c’è da preoccuparsi, infatti addio labbra secche e screpolate grazie a questi ingredienti presenti in casa.

Un riciclo creativo

Come ben sappiamo, esistono diversi prodotti che si occupano di reidratare la pelle, di modo da far sparire i segni del freddo sul nostro corpo. Crema mani, burro di cacao, e tanti altri. In questo articolo però vogliamo presentare un’alternativa insolita, di certo più particolare. Infatti è possibile curare le le labbra secche con un rimedio che prevede l’utilizzo di alimenti che, nella maggior parte dei casi, sono già presenti in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mandarino e menta

Tutto quello che ci servirà per preparare questo infuso utile per reidratare e lenire le nostre labbra è rappresentato da un cucchiaio di olio vegetale e un pezzo di cioccolato bianco. Dopodiché affianchiamo della menta precedentemente tritata e del succo di mandarino. Prendiamo dunque una pentola riempiendola con dell’acqua e un contenitore. Facciamo scaldare a bagnomaria il piccolo pezzo di cioccolato bianco fino a che non si fonderà del tutto. A questo punto aggiungiamo il cucchiaio di olio vegetale di nostra scelta, infatti qualsiasi olio andrà bene. Una volta che il cioccolato sarà completamente fuso, aggiungiamo anche la menta ed il succo di mandarino.

Continuiamo a mescolare il tutto per almeno una decina di minuti. Quando sarà pronto versiamo il composto velocemente in un contenitore e lo lasciamo freddare, dandogli il tempo di solidificarsi. A questo punto metteremo la nostra crema artigianale in un contenitore sterilizzato a nostra scelta. Ed ecco dunque che sarà pronta per essere applicata. Il mandarino ha infatti una proprietà antinfiammatoria e lenitiva, mentre la menta contribuisce ad idratare le labbra. Potremo utilizzare la crema immediatamente dopo averla creata, e saremo dunque subito in grado di vedere il risultato. Dunque addio labbra secche e screpolate grazie a questi ingredienti presenti in casa.