In questi giorni inizia la stagione più fredda dell’anno. Sono in molti ad amare l’inverno e i paesaggi che questa stagione regala. Dal magico periodo del natale alle montagne innevate, sono tanti i motivi per cui ci si può innamorare dell’inverno. Di certo rispetto all’estate, è necessario prendere qualche accorgimento in più. Le giornate possono essere alle volte molto fredde ed è importante coprirsi bene e costantemente. I disturbi che possono causare il freddo e il vento non sono pochi. Anche se non si soffrono particolarmente le basse temperature, è importante per il proprio organismo mantenere il proprio corpo sempre caldo.

La sensibilità delle mani

I disturbi ed i sintomi legati al freddo li conosciamo tutti bene. Dalla febbre ad un raffreddore, la lista ahimè è molto lunga. Oltre a tutti i fastidi respiratori, in molti soffrono anche di sintomi visibili sulla pelle. Le mani di tanti infatti, in questi mesi molto freddi, tendono a screpolarsi. Questo succede perché l’aria fredda secca la pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In alcuni casi la situazione può peggiorare molto arrivando anche a mostrare delle piccole lacerazioni tra un dito e l’altro. Soprattutto in questo caso, è assolutamente necessario che la pelle delle mani rimanga sempre idratata. Per far questo esistono sul mercato moltissime creme che hanno proprio questo scopo. In questo articolo vogliamo svelare un metodo che permette di crearne una gratuitamente e nella comodità della propria casa. Dunque ecco una crema per le mani screpolate fai da te facilissima da preparare.

Un insieme di oli essenziali

Per preparare questa crema ci serviranno alcuni oli essenziali. Nello specifico dovremo procurarci olio essenziale di limone, di legno di rosa e di arancio. In più avremo bisogno di olio d’oliva. Mettiamo in un recipiente tutti questi oli insieme a del burro di karitè. Cominciamo a mescolare fino a che non avremo un composto omogeneo e, dunque, una crema sostanziosa. Dopo averla fatta riposare qualche ora, poniamola sulle mani e godiamoci l’effetto idratante che dona. Provare per credere. Ecco dunque una crema per le mani screpolate fai da te facilissima da preparare.