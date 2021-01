Per chi a tavola ha la passione sconfinata per i latticini, ecco 4 idee di ricette veloci per mangiare la ricotta, dalla pasta al dessert. Perché la ricotta fresca, specie se è quella artigianale, in cucina è molto versatile per la preparazione di cibi dolci e salati anche in maniera alquanto veloce.

Nel dettaglio, per mangiare la pasta con la ricotta i tempi di preparazione sono davvero irrisori. In quanto, supponendo, per esempio, di cuocere e di condire le penne, basterà usare un po’ dell’acqua di cottura per ridurre la ricotta in crema. E per poi aromatizzarla, per esempio, con l’aggiunta del pepe e della scorza grattugiata di un limone biologico.

Come dessert veloce, invece, la ricotta è molto versatile nella realizzazione di veri e propri comfort food. Per esempio, mescolando giusto 100 grammi di ricotta fresca con un cucchiaio di cacao. Nonché aggiungendo un cucchiaio di zucchero e un paio di cucchiaini di caffè. Il risultato e il gusto saranno sorprendenti. Per questa preparazione, inoltre, gli adulti possono pure aggiungere qualche goccia di rhum.

La ricotta, inoltre, è irresistibile pure con il pane, a colazione come a merenda e, in generale, per preparare velocemente un gustoso spuntino.

Per esempio, al mattino, la ricotta, a temperatura ambiente, si può spalmare sul pane tostato. Per poi guarnire con un filo di miele per una colazione davvero perfetta.

Oppure a merenda il panino veloce da imbottire diventerà davvero sfizioso spalmando la ricotta e poi aggiungendo le melanzane grigliate e qualche sottaceto.

La versatilità della ricotta, infine, spicca chiaramente pure per nella preparazione di dolci. In questo caso, se si ha tempo da passare ai fornelli, al posto delle ricette veloci si può optare per la preparazione di una torta da leccarsi i baffi. Quella con ricotta e pere, come descritta in questo articolo.