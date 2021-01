La ricerca del lavoro si fa sempre più dura in questo periodo storico. Tante aziende hanno fallito o sono sul punto di farlo. Chi fino a pochi mesi fa credeva di avere un lavoro a tempo indeterminato, oggi deve mettersi nuovamente in gioco e cercare un altro impiego.

In un’epoca di incertezza come quella attuale, però, c’è un barlume di speranza. Numerose aziende e imprese di grosse dimensioni hanno avviato processi di selezione per assumere giovani e meno giovani e rimettere in moto il Paese. ENEL è una di queste.

L’acronimo sta per “Ente Nazionale per l’Energia Elettrica” e, come tutti sanno, è una multinazionale italiana che opera nei settori di gas ed energia elettrica.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

ENEL ha sedi in tutto il mondo, dall’America alla Russia all’Africa e negli ultimi anni ha garantito posti di lavoro a migliaia di persone.

Questa grande azienda assume diplomati e laureati in tutta Italia

La multinazionale è attualmente alla ricerca di figure professionali junior e senior, con la laurea o soltanto col diploma a seconda della mansione.

Le posizioni aperte riguardano i settori del Marketing, Project Management, Trading e soprattutto Digital Solutions. Ma anche Infrastrutture e Network, Sales e Business Development, Amministrazione, Finanza e Controllo.

È possibile candidarsi alla pagina “lavora con noi” del sito web ENEL. Il processo di selezione prevede un primo screening dei curricula di tutti i candidati ed un successivo contatto telefonico o via email da parte dell’azienda.

Seguiranno altri step che cambiano in base alla posizione specifica.

Lavoro per giovani e meno giovani

Uno dei dati principali, se non addirittura IL principale, riguarda la possibilità di assumere gente di ogni età. La ricerca di figure junior e di altre più esperte, riesce a garantire omogeneità e probabilmente anche uguaglianza nel difficile panorama lavorativo nazionale. Non solo questa grande azienda assume diplomati e laureati in tutta Italia, ma garantisce anche a giovani e meno giovani le stesse opportunità.