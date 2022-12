Questo Buono fruttifero dai rendimenti ai massimi è il migliore regalo di Natale che possiamo farci

Grazie all’aumento dei tassi di interesse, i rendimenti dei Buoni postali sono schizzati in alto. Tra questi ne spicca uno che ha rendimenti ai massimi dell’ultimo decennio. Questo Buono postale è il migliore regalo che possiamo farci per questo Natale. Sembrerebbe così per chi ama rendimenti fissi e affidabili nel tempo.

La lotta all’inflazione ha spinto le banche centrali a rialzare il costo del denaro. I tassi di interesse in Europa e in USA da anni non raggiungevano le attuali vette. Di conseguenza anche gli strumenti di investimento si sono dovuti adeguare. Dopo un lunghissimo periodo di tassi asfittici poco sopra lo zero, oggi il risparmiatore può godere di rendimenti sul capitale inimmaginabili un anno fa. Per esempio, alcuni conti di deposito arrivano ad offrire anche il 4% lordo. Ovviamente le Poste non sono state a guardare ed hanno adeguato i rendimenti dei Buoni postali.

Questo Buono fruttifero dai rendimenti elevati sarebbe un bel regalo di Natale

Nell’ultimo anno tutti i Buoni postali hanno avuto un ritocco verso l’alto dei rendimenti offerti. Gli adeguamenti sono andati di pari passo con l’aumento dei tassi di interesse apportati dalla Banca centrale europea. Poste offre un vasto numero di Buoni fruttiferi, cercando di coprire le esigenze dei suoi clienti. Fra tutti spicca il Buono 4×4 che offre rendimenti massimi davvero impensabili solamente 12 mesi fa.

Il Buono 4×4 ha una durata massima di 16 anni. Offre un rendimento che arriva al 3,0% lordo annuo, ma solo a certe condizioni. Infatti, la prima cosa che deve sapere il risparmiatore è che i tassi di interesse sono crescenti ma sono pagati ogni 4 anni. Quindi chi acquista il Buono postale 4×4 riceverà i suoi interessi sul conto solamente al termine del 4° anno. Se disinveste prima, non percepirà nessun interesse. Lo stesso vale per gli anni successivi. Se si disinveste prima della scadenza degli 8 anni, dei 12 anni o dei 16 anni, non si percepiranno interessi maggiorati.

Per chi è adatto il Buono postale 4×4 e perché può essere un bel regalo di Natale

Quindi il Buono postale 4×4 è adatto a chi ha un orizzonte temporale d’investimento di almeno 16 anni. Infatti per investimenti di una durata prevista minore conviene puntare su altri Buoni postali a scadenza più vicina. Infatti il Buono 4×4 rende il 3% lordo annuo, ma solo se lo si detiene per 16 anni. Se si disinvestono i soldi dopo 4 anni, il rendimento attuale promesso è dell’1,5% lordo annuo, che sale al 2% annuo lordo all’8° anno. Chi detiene il Buono fino al 12° anno otterrà un rendimento del 2,25% annuo lordo.

L’investimento minimo parte da 50 euro, quindi è possibile impiegare piccole cifre, magari quelle ricevute durante le feste natalizie. È ideale per un giovane che vuole investire sul suo futuro ma anche per un adulto che magari ha risparmiato parte della tredicesima. Naturalmente chi investe deve fare attenzione a questo Buono fruttifero dai rendimenti elevati, perché è adatto per un investimento di lungo periodo. Per investimenti con orizzonte temporale minore meglio puntare su altre soluzioni a scadenza più ravvicinata.