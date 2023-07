Addio citronella, ecco la pianta ornamentale contro le zanzare tigre e il dettaglio per riconoscerle al primo colpo

Teniamo lontano le zanzare tigre con questa straordinaria pianta dai fiori colorati e cangianti, perfetta da coltivare dentro e fuori casa

Durante l’estate non è solo fondamentale proteggersi dai raggi UV ed evitare il sole diretto nelle ore più afose, dobbiamo fare i conti con le zanzare. In realtà ci sono tantissimi insetti che potrebbero infastidirci con la bella stagione, come quelli che rovinano le nostre piante e ronzano sopra il nostro cibo. Ma una zanzara è anche in grado di non farci dormire per ore, oltre che pungerci e provocare un tremendo prurito. Spruzziamo confezioni intere di spray anti morso in ogni parte del corpo, ma nulla da fare, a fine giornata troviamo sempre qualche puntura. C’è chi si affida al “potere” delle piante per sconfiggere questo tremendo animaletto ed evitare la proliferazione delle larve, abbellendo davanzali e giardini.

Addio citronella, ecco la pianta ornamentale contro le zanzare tigre che abbellisce casa

Potremmo coltivare qualche graziosa e profumata pianta, una che produce fiori colorati e resiste al sole, come il geranio, oppure puntare sulle aromatiche, come citronella. È un’erba perenne e aromatica utilizzata in tanti modi, e molto spesso per tenere le zanzare lontano. Il suo profumo intenso, un po’ agrumato ed anche pungente permette di non farle avvicinare, in più è facile da coltivare. Potremmo tenerla in vaso dentro e fuori casa, oppure usare le foglie secche per creare sacchetti antizanzare.

Ma se siamo stufi di questa profumazione, e vogliamo dire addio citronella, ecco la pianta ornamentale contro le zanzare tigre dai colori sgargianti. Si tratta della Lantana Camara, una pianta che può vivere bene dentro o fuori casa, anche in vaso, e sarebbe un repellente naturale. Coltiviamola in punti luminosi e arieggiati, proteggendola dall’eccessivo caldo o freddo e usando terriccio per piante da fiore. Da maggio circa, e per tutta l’estate, produce una miriade di fiori coloratissimi e bellissimi, grandi un centimetro. La sua bellezza e le mille tonalità dei fiori la rendono tra le più straordinarie piante ornamentali contro le zanzare, anche quelle tigre.

Come riconoscere l’Aedes albopictus

Negli ultimi anni la zanzara tigre ha invaso anche le case ed i giardini italiani, un insetto che si adatta perfettamente ad ogni tipo di clima e condizione. Si differenzia da quella comune perché è più grande ma soprattutto per la caratteristica colorazione, che ci permetterà di riconoscerle immediatamente. Infatti, l’adulto è di colore nero con evidenti striature bianche, che sembrano dei puntini. Inoltre, se notiamo bene, la tigre ha le ali più scure e le zampe posteriori si alzano maggiormente.