Come fare vacanze gratis e guadagnare con il lavoro che pochi conoscono

C’è un modo per fare vacanze gratis di lusso e guadagnare grazie a un lavoro che pochi conoscono. Questo mestiere lo possono fare tutti, basta avere la passione per il turismo e alcuni requisiti di base.

Ti piacerebbe viaggiare in giro per il Mondo, soggiornare in hotel di lusso e ricevere un compenso per il tuo parere? Se la risposta è sì, allora il lavoro che fa per te è quello di hotel tester. Si tratta di una professione che pochi conoscono, ma che offre molti vantaggi. In questo articolo ti spiegheremo cos’è il lavoro di hotel tester, come si fa e quali sono i requisiti per diventarlo.

Come fare vacanze gratis con il lavoro di hotel tester e guadagnare

Un hotel tester è una persona che viene ingaggiata da una società specializzata o da una rivista di settore. Questa figura deve recensire in modo anonimo e imparziale gli alberghi che visita. Lo scopo è quello di fornire un feedback utile agli albergatori, che possono migliorare la loro offerta. Ma è utile anche ai potenziali clienti, che possono scegliere la struttura più adatta alle loro esigenze.

Le responsabilità di un hotel tester sono molteplici. Deve osservare attentamente tutti gli aspetti dell’hotel, come la comodità della stanza e dei letti, la pulizia e la cortesia del personale. Deve valutare la qualità del cibo e i vari servizi offerti dall’hotel, oltre alle varie attività proposte. Per trasmettere le sue valutazioni deve compilare dei questionari dettagliati e scrivere delle recensioni accurate.

Quali sono le diverse modalità di hotel testing

Esistono diverse modalità di hotel testing, a seconda della tipologia di albergo e della finalità della valutazione. L’hotel mystery guest è una tecnica di mystery shopping applicata agli alberghi. Il tester si finge un cliente normale e verifica il livello di soddisfazione dei servizi offerti.

Come fare vacanze gratis anche nel caso dell’hotel test, che si basa sulla collaborazione tra gli albergatori e i tester. Questi ultimi ricevono un soggiorno gratuito o scontato in cambio della loro opinione. In questo caso, il tester non è anonimo e può anche promuovere l’hotel sui suoi canali social. In pratica una specie di influencer del turismo.

Quali requisiti e competenze necessarie per diventare un hotel tester

Per diventare un hotel tester non esiste una formazione specifica, ma è necessario avere alcuni requisiti e competenze fondamentali. Per esempio avere una buona cultura generale e una curiosità per le diverse realtà locali e avere una buona capacità di osservazione, analisi e sintesi.

Inoltre occorre avere una buona padronanza della lingua italiana, conoscere almeno una lingua straniera e una buona capacità di scrittura. Nel caso dell’hotel test occorre avere anche una buona presenza online e una certa influenza sui social media.