Per le tasche degli italiani è in arrivo una stangata come non se ne vedevano da tempo. L’inflazione sta mandando alle stelle i beni di costi e servizi. Secondo un’associazione di categoria l’anno prossimo una famiglia potrebbe arrivare a spendere per la casa fino a 1.100 euro in più. Ne parliamo in questo articolo: “Super stangata in arrivo per tutte le famiglie italiane che costerà fino a 1.087 euro”.

La maggior parte dei rincari riguarderanno le utenze domestiche, luce e gas. Secondo la società Nomisma l’aumento delle bollette l’anno prossimo potrebbe sfiorare il 50%. Luce ma soprattutto il gas, potrebbero costare molto caro agli italiani, infatti è questo il costo che peserà di più. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori da gennaio le bollette del gas aumenteranno del 50%. Contro un rincaro tra il 17% e il 25% di quelle della luce.

Addio bolletta del gas ma inverno al caldo con questa soluzione che lascia più soldi in tasca

Alcune soluzioni possono aiutare a ridurre il costo delle utenze domestiche. Per esempio non tutti conoscono questi trucchi per tagliare le bollette e fare fronte ai rincari. Ma si potrebbe anche adottare una soluzione più drastica, quella di staccarsi da una delle utenze, quella del gas. Questa soluzione avrebbe il vantaggio immediato di eliminare tutte quelle tasse che gravano sul costo finale in bolletta. Ma si potrebbe fare a meno del gas?

In una casa il gas serve principalmente per due funzioni, cucinare i cibi e riscaldare gli ambienti. Si può cucinare senza utilizzare il gas? I piani cottura a induzione sono una soluzione sempre più diffusa per cucinare e questi utilizzano l’elettricità al posto del gas.

Se utilizzare un piano a induzione è abbastanza semplice è più elaborato creare un sistema di riscaldamento alternativo al gas metano. Ma le soluzioni non mancano. Per esempio le pompe di calore possono essere una soluzione di facile installazione. Ne parliamo in questo articolo: “Per riscaldare casa questa soluzione fa risparmiare moltissimo ma non conviene in 3 casi”.

Una valida alternativa alle pompe di calore sono le caldaie a biomassa. Il termine può spaventare, in realtà si tratta di forme di riscaldamento che utilizzano legno o il pellet. Per chi ha un appartamento e non una casa indipendente, una buona soluzione sono le stufe a pellet.

La soluzione

Esistono delle stufe a pellet che permettono di collegarsi ai termosifoni e di riscaldare l’acqua che circola all’interno dell’impianto di riscaldamento. Non solo, queste stufe sono in grado anche di produrre acqua calda se collegate all’impianto idrico. Funzionano anche con sistemi di riscaldamento a pavimento. Ovviamente ci sono anche stufe a pellet in grado di riscaldare gli ambienti anche senza la presenza dell’impianto di riscaldamento e quindi senza termosifoni.

Ecco che così possiamo dire addio bolletta del gas ma inverno al caldo con questa soluzione che lascia più soldi in tasca.