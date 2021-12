Si avvicinano le Feste di Natale e le nostre tavole si riempiranno di prelibatezze. Meglio nascondere per qualche giorno la bilancia. Nella speranza però che il meteo ci dia una mano e ci consenta almeno di fare qualche passeggiata per smaltire tutti i manicaretti. Prima di arrivare però alle super ricette del Natale abbiamo visto assieme cervello veloce e sprintoso come un bolide di Formula 1 con questa pasta piena di antiossidanti e vitamine. Eh sì, perché possiamo assumere nutrienti importanti anche a tavola. Scegliendo gli alimenti giusti. Ecco come potremmo portare in tavola tanti antiossidanti eccezionali per la nostra salute con questo piatto di pasta invernale e gustoso è un’altra ricetta per i nostri Lettori. Salutare e nutriente.

Gli ingredienti:

Vediamo la ricetta per una pasta per 4 persone:

400 grammi di pasta corta;

1 cavolo o l’equivalente surgelato o precotto;

1 cipolla;

sale e pepe;

olio extravergine d’oliva;

aglio;

formaggio grattugiato.

Qui si fermerebbe la lista degli ingredienti, ma sono piacevoli anche le acciughe da aggiungere. Saporite e con l’aggiunta di omega 3 che tanto fanno bene al nostro organismo.

Vediamo le fasi della nostra ricetta:

utilizzando un cavolfiore intero, iniziamo eliminando le cime dal suo fusto. Laviamolo e mettiamolo a lessare in acqua calda. Quando le cime saranno morbide da farsi infilzare dalla forchetta, spegniamo il fuoco. Ricordiamoci di non buttare l’acqua della cottura, perché ci servirà successivamente per la pasta. Passaggi che eviteremo usando il cavolo precotto;

in una padella facciamo il soffritto con l’olio, l’aglio e la cipolla, regolando di sale e pepe;

aggiungiamo i filetti delle acciughe, schiacciandoli con un cucchiaio di legno. Possiamo già aggiungere al nostro sugo dell’acqua di cottura del cavolo;

tagliamo in pezzettini i cavolfiori, aggiungendoli al nostro soffritto, mescolando per bene e continuando a cuocere, con il coperchio;

mescoliamo e aggiungiamo l’acqua di cottura del cavolfiore;

quando il nostro sugo diventerà cremoso, sarà pronto per essere utilizzato;

scoliamo al dente la pasta che avremmo messo in cottura e facciamola saltare assieme al nostro sugo;

serviamo in tavola con una bella spolverata di formaggio grattugiato.

