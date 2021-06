Chi soffre di problemi alla cervicale conosce bene, purtroppo, tutte le problematiche ad essa collegate. Dolori che partono dal collo e si irradiano per la testa, nausea, mancanza di concentrazione e talvolta uno stato confusionale. Ma il sintomo che provoca maggiori fastidi e compromette a volte lo svolgimento delle abitudini quotidiane è la vertigine. Infatti chi soffre di cervicale infiammata spesso accusa giramenti di testa e vertigini che non consentono neanche di alzarsi dal letto.

Il team di ProiezionidiBorsa consiglia sempre di rivolgersi al proprio medico per valutare una terapia per combattere il dolore da cervicale. Al contempo gli esperti consigliano alcuni esercizi mirati a ridurre l’infiammazione della cervicale e di conseguenza le vertigini.

Addio alle vertigini da cervicale grazie a questo efficiente rimedio a costo zero

Gli esercizi che proponiamo si possono fare comodamente a casa senza spendere neanche un euro, facendoli con attenzione e cautela. Ovviamente le vertigini non spariranno nell’immediato, poiché a causarli è la cervicale infiammata e se non si cura quest’ultima le esse persisteranno. Ricordiamo che bisogna rivolgersi al medico e dopo puntare sugli esercizi. Giorno dopo giorno, grazie ad una terapia indicata dal medico i dolori da cervicale miglioreranno.

Gli esercizi si focalizzano sulla respirazione per cercare di allentare la tensione accumulata sul collo e sull’allungamento della zona coinvolta che comprende muscoli e vertebre.

Ecco gli esercizi per contrastare l’infiammazione della cervicale

1) Prima di tutto ci stendiamo con le gambe piegate e i piedi ben piantati a terra e uniti. Adesso concentriamoci sulla respirazione diaframmatica, inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Potrebbe risultare utile tenere un peso di circa 2 kg sulla pancia per sentire meglio il movimento, poiché deve essere il più rilassato possibile. La schiena deve essere dritta e non deve irrigidirsi e le respirazioni devono essere lente e profonde.

2) Passiamo agli allungamenti e manteniamo la stessa posizione assunta ma con il braccio sinistro (o destro) lungo il fianco e il braccio destro (o sinistro) sul petto. Cerchiamo di portare indietro il braccio, senza inarcare la schiena e soprattutto senza inclinare la testa, e poi verso il basso.

3) Ci mettiamo seduti con le gambe incrociate il più vicino possibile al muro con la testa poggiata e dritta. Pieghiamo leggermente la testa in avanti con le mani dietro e manteniamo la posizione per una decina di secondi ripetendo l’esercizio per altrettante volte.

4) Dopo di che ci mettiamo a pancia in giù e apriamo le braccia e le solleviamo per una quindicina di volte e per ultimo ritorniamo alla posizione distesa a pancia in su. Muoviamo leggermente il collo e il mento all’indietro e stacchiamo la testa dal pavimento di pochissimi centimetri in modo quasi impercettibile e manteniamo pochi secondi.

Ecco come diciamo addio alle vertigini da cervicale grazie a questo efficiente rimedio a costo zero. Unito soprattutto ai consigli del medico. Infatti precisiamo che la terapia da seguire è sempre quella indicata dal medico e che le vertigini dovute alla cervicale infiammata non spariscono subito, purtroppo. Ci vuole tempo e pazienza ma unendo la terapia e qualche esercizio mirato i nostri sforzi saranno ripagati.