Queste stupefacenti spiagge e acque cristalline si trovano in un luogo poco conosciuto d’Europa

In pochissimi prendono in considerazione questo luogo d’Europa dove ci sono spiagge stupende ed acque cristalline.

Si tratta di un mare chiuso, una sorta di lago gigantesco che bagna ben 6 Paesi: stiamo parlando del Mar Nero.

Questo mare si trova al confine tra Europa ed Asia. Bagna Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, Georgia e Turchia. Meta turistica molto gettonate in Europa dell’Est, il Mar Nero è tutto da scoprire. Stupefacenti spiagge e acque cristalline si trovano, infatti, in queste località di un luogo davvero poco conosciuto d’Europa.

Le località balneari a bassissimo costo sul Mar Nero

Si sa, la vita ha un costo basso in quelle zone d’Europa e si può trovare davvero molto con poco.

Vediamo qualcuna di queste località e cosa offrono

Bulgaria

In Bulgaria, ad esempio, famosa è la città di Varna, ottima per le famiglie e vicina ai centri più turistici di Golden Sands e Sunny Beach, dove i giovani possono trovare tutto quello che cercano. Anche Burgas è molto rinomata e anche davvero molto bella! Quarta città della Bulgaria, in estate si riempie di turisti, provenienti soprattutto dalla Germania.

Romania

In Romania si trovano moltissime opportunità per i giovani: dai locali della movida notturna fino ai parchi acquatici, come a Costinesti. Anche le famiglie riescono a trovare i loro spazi, come ad esempio a Mamaia.

Georgia

Inaspettata è l’accoglienza che riserva la Georgia. In questo piccolo paese tra Russia e Turchia, generalmente molto montuoso, si trovano delle località balneari mozzafiato e decisamente economiche. Stiamo parlando ad esempio di Batumi, dove sono presenti strutture nuove ed accoglienti, adatte per tutti i tipi di turisti. Negli ultimi anni hanno iniziato a costruire qui anche diversi alberghi di lusso.

Se invece abbiamo voglia di una vacanza selvaggia, all’insegna dell’avventura, allora la parte turca del mar Nero è quello che fa per noi. Pochissimi turisti, poche strutture, ma molti paesi e luoghi disinteresse storico e culturale: Amasra, Sinope, e la storica Trebisonda sono solo alcuni esempi.