Quando si acquistano i cuscini nuovi questi sono tutti belli bianchi. Poi, nonostante si usi il copri cuscino, sulla superficie interna iniziano a formarsi delle macchie gialle di sudore. Alcuni cuscini si possono lavare in lavatrice altri invece no.

Addio alle macchie gialle di sudore sul cuscino grazie a questo semplice rimedio

Se i nostri cuscini si possono lavare in lavatrice abbiamo risolto il problema in caso contrario dobbiamo ingegnarci un pochino e trovare una soluzione. Per capire se il cuscino va o non va in lavatrice bisogna leggere ovviamente l’etichetta. Evitiamo di andare a sentimento, perché un cuscino rotto in lavatrice è un vero disastro.

Cosa serve allora

Vediamo allora ora come dire addio alle macchie gialle di sudore sul cuscino grazie a questo semplice rimedio. Il prodotto che andremo ad utilizzare è famoso per il suo potere sbiancante. E no, non è il bicarbonato. Ma stiamo parlando del percarbonato di sodio. Questa polvere bianca è veramente fantastica per sbiancare i capi, rimuovere le macchie più ostinate e anche per disinfettare.

Il percarbonato di sodio si può usare in vari modi. Ad esempio lo si può usare anche quando si fa la lavatrice dei bianchi. Basta aggiungere un cucchiaino al detersivo e i bianchi dalla lavatrice usciranno splendenti.

Ma dato che i cuscini non si possono lavare in lavatrice, bisogna lavarli a mano. Dobbiamo allora prendere una bacinella e riempirla di acqua calda. Ora versiamo del prodotto nell’acqua e un pochino di polvere direttamente sulle macchie. Lasciamo il tutto in ammollo per un bel po’ di tempo, circa 2 ore. Dopo possiamo lavare i cuscini a mano tranquillamente con del sapone delicato, sfregando bene sulle macchie.

Se i cuscini si possono lavare in lavatrice, ma le macchine non vanno via, possiamo mettere i cuscini in ammollo per 2 ore. E poi lavare i cuscini in lavatrice.

