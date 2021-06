La stagione degli scarafaggi in casa è ufficialmente iniziata. Almeno una volta sarà successo, anche se si abita al quinto piano di un bel palazzo in centro. Le domande che sorgono spontanee sono principalmente due. La prima come è arrivato uno scarafaggio al quinto pianto; la seconda se a questo punto si vive in una casa sporca. Proviamo a dare una risposta.

Parte la stagione degli scarafaggi in casa ma per fortuna possiamo allontanarli così

Purtroppo è normale in questo periodo trovare scarafaggi o blatte in casa. Soprattutto nei luoghi che loro amano di più: ovvero cucina e bagno. Questi risalgono le tubature e cercano zone umide. Inoltre, dato che mangiano praticamente tutto, cerchiamo di avere una casa pulita. Non lasciamo quindi briciole di pane per casa.

Cosa possiamo fare

La prima cosa che sicuramente possiamo fare è quella di tenere casa pulita. Poi versare della candeggina nelle tubature. Gli insetti non amano questo odore. Se preferiamo delle soluzioni più naturali possiamo provare con alloro o aglio.

Oppure possiamo usare un altro trucco. Infatti esistono delle nuove tecnologie che ci permettono di allontanare blatte e scarafaggi. Sono infatti dei repellenti elettronici che funzionano a ultrasuoni e interferenza magnetica. Sono dei prodotti molto sicuri perché testati e privi di sostanza nocive. E si possono usare anche se in casa si ha un animale domestico.

Questi apparecchi si trovano un po’ ovunque. Si possono acquistare online oppure anche in negozi specializzati. L’importante è trovare un’efficace soluzione contro gli scarafaggi che risalgono le tubature di casa. Per sicurezza in via precauzionale un po’ di candeggina nelle tubature non fa mai male. Al massimo si avrà il bagno sempre pulito e senza puzza di fogna.

