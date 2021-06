Una ricetta facile e veloce per un secondo di carne dal successo assicurato

La carne alla pizzaiola è un piatto che non ha certamente bisogno di presentazioni. Questo secondo di carne è conosciuto ed apprezzato praticamente in tutto il paese. Seppure con delle varianti, non esiste casa italiana dove non si cucini questo piatto delizioso.

Il suo sapore unico e il suo aspetto invitante rendono questo secondo molto amato anche dai più piccoli.

Gli ingredienti semplici e genuini fanno di questo piatto uno dei veri “cavalli di battaglia” della cucina mediterranea.

La sua preparazione inoltre è estremamente semplice e non richiede certamente particolari doti da chef. Ecco allora la ricetta facile e veloce per un secondo di carne dal successo assicurato!

Gli ingredienti per una buonissima carne alla pizzaiola

300 g di fettine sottili di manzo;

mezza cipolla;

250 g di polpa di pomodoro a pezzetti;

olio extra vergine di oliva q.b.;

acqua naturale q.b.;

sale q.b.;

zucchero q.b.;

origano q.b.;

pepe (o peperoncino) q.b.;

In alternativa alla cipolla è possibile utilizzare due spicchi d’aglio interi.

Per insaporire ulteriormente il piatto o aumentarne la sapidità è possibile aggiungere capperi, olive o pomodori secchi.

Tutti i passaggi di questa ricetta facile e veloce per un secondo da leccarsi i baffi

Per prima cosa bisogna tritare finemente mezza cipolla e farla soffriggere in padella con tre cucchiai di olio. Il fuoco dovrà essere dolce per evitare che la cipolla bruci.

Quando la cipolla è ben dorata si può aggiungere la polpa di pomodoro, mezzo bicchiere d’acqua ed un pizzico di sale e di zucchero. Il sugo dovrà cuocere per circa 5 minuti affinché si insaporisca.

Trascorsi questi minuti si possono aggiungere le fettine di manzo. Queste dovranno essere totalmente coperte dal sugo.

A questo punto si potranno aggiungere un pizzico di origano e di pepe (o peperoncino). Dopo circa 5 minuti è finalmente giunto il momento di gustare una squisita carne alla pizzaiola!

Una variante più ricca prevede l’utilizzo delle patate. In questo caso andranno tagliate a fette sottilissime ed inserite insieme alla polpa di pomodoro. Solo quando queste saranno morbide sarà possibile aggiungere la carne per gli ultimi 5 minuti di cottura.

Se si preferisce una cottura al forno ecco qualche utile consiglio.

Ecco, quindi, una ricetta facile e veloce per un secondo di carne dal successo assicurato.