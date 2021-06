Non sempre ci poniamo la giusta attenzione, ma pulire è un’attività che va ben oltre il tenere in ordine e avere una casa a prova di ospite. La pulizia infatti, anche se molti non ci pensano, rappresenta innanzitutto una sicurezza per chi abita all’interno della casa.

Disinfettare ed eliminare lo sporco dagli oggetti che utilizziamo ogni giorno, infatti, ci protegge anche da tutti possibili inconvenienti che, in alcuni casi, potrebbero rivelarsi anche piuttosto problematici.

Una stanza a cui fare particolare attenzione

Esiste poi una stanza della casa che andrebbe tenuta particolarmente sott’occhio in termini di pulizia, ovvero la cucina. In questo luogo infatti troviamo strumenti che, nella maggior parte dei casi, entrano a contatto con la nostra bocca. Proprio per questo, la pulizia in questa stanza deve essere molto scrupolosa e, soprattutto, fatta con gli ingredienti giusti.

Mai più spugne puzzolenti e sporchissime dopo aver fatto questa incredibile scoperta

In questo articolo avevamo presentato un metodo per disinfettare una parte molto spesso dimenticata nelle pulizie della cucina, ma importantissima ai fini della nostra salute. Lasciamo qui l’articolo per scoprire di che si tratta.

Oggi approfondiamo l’argomento parlando però di un altro strumento, altrettanto importante e da dover tenere sotto controllo, ovvero la spugna.

Vediamo insieme come non avere mai più spugne puzzolenti e sporchissime dopo aver fatto questa incredibile scoperta. Con questo strumento puliamo solitamente sia pentole che padelle, oltre ovviamente a tutte le stoviglie. È facile, dunque, capire come sia importante, se non necessario, disinfettarlo a dovere e frequentemente.

Bene, a tal proposito, oggi parliamo di uno straordinario ingrediente da utilizzare proprio per la pulizia della spugna, l’aceto di vino rosso.

Consigliamo infatti di versare questo aceto in una pentola e, dopo aver aggiunto anche dell’acqua, portare il tutto in ebollizione. Raggiunta la temperatura andiamo quindi a mettere le spugne da cucina e attendiamo dai cinque ai dieci minuti che il composto faccia effetto. L’aceto di vino rosso, infatti, aiutato dall’azione disinfettante del calore, eliminerà tutti i germi e i batteri presenti sulla spugna. Avremo così la tranquillità di poterla utilizzare per pulire qualsiasi altro strumento della cucina.