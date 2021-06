Addio al portafoglio maxi, ecco i formati più alla moda del 2021

Il portafoglio è certamente l’accessorio più indispensabile da portare sempre con noi, sia per gli uomini che per le donne. Dopo il telefono, è l’oggetto che tocchiamo di più ogni giorno. Ma il portafoglio non è soltanto utile, bensì può trasformarsi in un accessorio alla moda, che completa il nostro look con un tocco di eleganza in più. Ma se vogliamo essere sempre all’ultimo grido, quale formato di portafoglio scegliere? Vediamo che cosa rivelano le ultime tendenze

Addio al portafoglio maxi, ecco i formati più alla moda nel 2021

Siamo in tempi di grandi cambiamenti, e anche lo stile degli accessori rispecchia il clima culturale ed economico diverso. I portafogli maxi stanno passando di moda. Non serve più avere mille tasche, o portarsi dietro dei mattoni pesantissimi pieni di monete, contanti, carte e buoni sconto. I portafogli più alla moda sono quelli più piccoli e leggeri. Addio al portafoglio maxi, ecco i formati più alla moda nel 2021. La regola è semplice.

Smaterializzazione è la parola d’ordine

Molti degli oggetti che una volta portavamo sempre con noi nel portafoglio ora si sono trasferiti in formato elettronico sul nostro cellulare. Prime fra tutte le carte fedeltà. Non occorre portarci dietro un voluminoso mazzo di carte tutte le volte che andiamo a fare la spesa, possiamo caricarle sul nostro telefonino. Lo stesso vale per i contanti, una carta o un’app per pagamenti sono più comode e meno voluminose. E questa nuova tendenza si rispecchia ovviamente anche sui portafogli. Leggero e agile sono gli aggettivi più importanti per descrivere i portafogli che vanno di moda nel 2021. Spesso un semplice card-holder, che può contenere carte di credito, carte dei trasporti e magari un po’ di contante è più che sufficiente.

