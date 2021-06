Durante i mesi estivi sospendere l’allenamento in palestra è pratica abbastanza diffusa. Normalmente si procede con allenamenti di tipo differente all’aria aperta come nuoto, corsetta e lunghe passeggiate. Rimedi sani che migliorano la salute del corpo e dello spirito. Si tratta soprattutto di esercizi che migliorano l’attività cardiovascolare, consentono di bruciare grassi ed eliminare tossine.

Benefici diversi, invece, vengono dal prosieguo dell’allenamento in palestra che anche a luglio si può continuare apportando delle semplici modifiche alla scheda di allenamento. La differenza tra l’attività all’aperto e lo sport in palestra poggia sostanzialmente sull’aspetto muscolare.

In generale praticare sport migliora l’autostima, riduce lo stress, aumenta le difese immunitarie e l’assunto trova conferma anche nell’International Society of Sport Psichology, un’organizzazione internazionale che si occupa di psicologia dello sport. Nello specifico, in palestra è possibile recarsi anche con il solleone.

5 buoni motivi per allenarci in palestra a luglio per una prova costume impeccabile

Intanto i locali sono climatizzati e questo è già di per sé un buon motivo per andarci. Inoltre l’allentamento per così dire libero e all’aperto fa bruciare calorie ma non sempre aumenta il metabolismo. Infatti, sembrerebbe che chi ha più muscoli consuma più calorie non solo durante l’allenamento ma anche durante le attività quotidiane.

Postura

Il secondo motivo per allenarsi al chiuso fa leva sul mantenimento della massa muscolare che aiuta a mantenere una postura migliore durante tutta l’estate e previene il mal di schiena. Chiaramente sarà premura del personal trainer modificare la scheda di allenamento che durante il periodo estivo cambia e sostanzialmente fa leva più sulla resistenza che non sulla quantità di pesi da sollevare.

Forza nelle ossa

Possiamo beneficiare, poi, di una maggiore forza nello scheletro perché l’allenamento di forza appunto stimola la crescita delle ossa e aumenta la massa. Molto utile soprattutto per le donne perché aiuta a prevenire l’osteoporosi.

Tono muscolare e sonno

Chiaramente continuare a praticare sport al chiuso almeno due volte a settimana ci fa bruciare grassi ma soprattutto tonifica e scolpisce i muscoli. Avremo benefici anche sul sonno che sarà migliore e ristoratore e lo dimostra anche uno studio dell’Oregon State University.

Fisico al top

L’ultimo dei 5 buoni motivi per allenarci in palestra a luglio per una prova costume impeccabile riguarda l’aspetto fisico. Avremo, infatti, un corpo da spiaggia, tonico e armonioso con un perfetto tono muscolare a prova di costume.