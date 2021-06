In estate fra le cose più rinfrescanti da fare, oltre a bersi una bella bibita fresca, è una doccia. Ne facciamo tante durante il giorno proprio per via delle alte temperature. In pochi sanno che una doccia fredda porta incredibili benefici per la salute.

Al mattino solitamente il corpo desidera una doccia calda ma la doccia fredda può anche essere molto salutare. La prima differenza da tenere presente è il diverso effetto che una doccia fredda ha sui vasi sanguigni.

Infatti, mentre l’acqua calda aprirà i vasi sanguigni, la doccia fredda li restringerà pompando in modo completo il sangue attraverso i muscoli e gli organi.

Tutto ciò aiuta enormemente la disintossicazione e la rigenerazione. Entrando nel dettaglio, nelle prossime righe vediamo quali sono i benefici di una bella doccia fresca.

I principali vantaggi

Oltre a rigenerare il corpo, fra i vantaggi di farsi tante docce fredde c’è il lenire la sensazione di una pelle pruriginosa riducendo il desiderio di grattarsi. Inoltre, stimola il risveglio dopo un’intera notte e questo accade per delle ragioni precise.

L’acqua fredda fa incrementare l’assorbimento di ossigeno, la reattività e la frequenza cardiaca. Inoltre, per chi soffre di malattie cardio vascolari o ipertensione, secondo gli esperti fare una doccia fredda può aiutare molto.

Infatti, mentre si restringe la circolazione nella parte in superficie del corpo è incredibile cosa avviene nei tessuti più profondi.

Bagnare gambe e braccia stimola la circolazione proprio nei punti più profondi del corpo perché lì il sangue circola a velocità più elevata.

Questo permette di mantenere la temperatura corporea ideale attivando il sistema circolatorio, riducendo l’infiammazione e aiutando a prevenire malattie cardiovascolari.

Inoltre, un altro beneficio della doccia fredda si può riscontrare subito dopo una seduta di allenamento. Infatti, l’acqua a temperature più basse possiede proprietà rigenerative che consentono ai muscoli di rilassarsi e ripararsi dopo l’attività fisica. È un metodo, molto usato dai calciatori.

Infine, preferire una doccia fredda a quella calda può aiutare a perdere peso perché alcune cellule come il grasso bruno generano calore bruciando grassi. Questo avviene però quando il nostro corpo è esposto a condizioni fredde come nel caso di una doccia a basse temperature.