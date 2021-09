Uno degli “acciacchi” più diffusi, soprattutto da una certa età in poi, è sicuramente il mal di schiena; tuttavia, anche i più giovani non ne sono affatto immuni.

Per scongiurare questo fastidioso problema è sicuramente fondamentale mantenere un peso adeguato e svolgere una regolare attività fisica.

Facile a dirsi, decisamente più difficile a farsi!

È infatti sempre più complicato ritagliare del tempo per noi stessi tra lavoro, faccende domestiche e a volte ben oltre l’agognata pensione.

Ma possiamo dire addio al mal di schiena al risveglio con questi veloci esercizi adatti anche agli over 60, da svolgere quando si è ancora distesi.

La salute in effetti può partire anche dal letto, ancor prima di alzarsi.

Per avere la massima efficacia da questi esercizi, mentre li facciamo è importante essere consapevoli del proprio respiro.

È importante ricordarsi di inspirare mentre torniamo in posizione di partenza ed espirare nel momento in cui sentiamo le fasce muscolari allungarsi.

Esercizio 1

Supini, a pancia in su andiamo a flettere prima una gamba e poi l’altra, portando il ginocchio verso il petto ed allungando lentamente. Ripetere 10/11 volte per gamba.

Esercizio 2

Sempre sul letto in posizione supina ma con le gambe piegate e con le mani distese lungo il corpo, da qui cerchiamo di sollevare i glutei come a creare un ponte. Durante l’esercizio occhi a mantenere bene le braccia distese e senza gravare sul collo.

Esercizio 3

Ancora distesi rilassati e con le gambe distese eseguire dei movimenti alternati, tirando un piede verso di noi e spingendo l’altro in avanti. Ripetere per circa 12 volte.

Alziamoci e facciamo un piccolo sforzo

Per quelli più in forma è possibile alzarsi dal letto e dedicare qualche minuto, a seconda della resistenza personale, a questi altri 3 esercizi che attivano e rinforzano la muscolatura.

1) In piedi con le mani sui fianchi, alzare in modo alternato le ginocchia verso l’alto fino a formare un angolo di circa 90 gradi.

2) Spingere sulle punte dei piedi ed alzare i talloni da terra.

3) Fare dei leggeri squat, piegandosi fino quasi a sedere sul letto senza appoggiare i glutei. Nel fare il movimento portare avanti le braccia, avendo cura di non superare con il ginocchio la punta del piede.

Ovviamente gli esercizi proposti sono destinati a soggetti in buona salute, per questo in presenza di particolari patologie è sempre opportuno consultare un medico.

Per tutti gli altri, dedicare con costanza pochi minuti al giorno allo svolgimento di questi semplici esercizi potrebbe fare davvero la differenza.

