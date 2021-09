Vacanza ad ottobre romantica e rilassante in queste mete dal clima mite dal prezzo basso

Negli ultimi anni il mercato del turismo sta assistendo a una rivoluzione silenziosa ma sempre più evidente. Sono molte le persone che decidono di rimanere a casa l’estate per poi concedersi una fuga all’inizio dell’autunno. La scelta pare essere dettata da due fattori principali. Il primo è il prezzo: durante l’alta stagione una meta turistica vede i prezzi degli alloggi decuplicarsi. Il secondo è la ressa: sempre più persone desiderano vacanze all’insegna del relax, lontano dalla bolgia estiva.

Ecco, allora, che la vacanza autunnale sembra la soluzione ideale a questi problemi. Ma come scegliere dove andare? Vediamo come passare una vacanza ad ottobre romantica e rilassante in queste mete dal clima mite e dal prezzo basso, che non ci lasceranno delusi. Sia chi desidera rimanere in Italia sia chi desidera volare all’estero (ora che si può) avrà pane per i suoi denti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vacanza ad ottobre romantica e rilassante in queste mete dal clima mite e dal prezzo basso

Partiamo con qualche consiglio per chi desidera rimanere in Italia. Da sud a nord, sono diverse le mete ideali per una vacanza autunnale. Partiamo dalla Sicilia e in particolare da Palermo. In ottobre, il capoluogo siculo ha ripreso i ritmi e i volumi della normalità. È proprio ottobre il mese ideale per visitarlo senza patemi, magari provvisti di un’auto per raggiungere le spiagge. Salendo verso il centro, troviamo Perugia. La cittadina medievale è sgombra dal turismo di massa con l’arrivo dell’autunno. I prezzi, sempre abbordabili, in questo periodo scendono ai minimi storici. Lo stesso vale per tutta la zona del Chianti, poco distante, presa d’assalto dai turisti in estate, lasciata in pace dai primi giorni d’autunno. Risalendo la Penisola, ottime mete sono Verona e Venezia: romantiche, di classe e, in ottobre, anche silenziose e suggestive.

Le migliori mete d’ottobre all’estero (ora che si può)

Per chi ha aspettato con trepidazione il momento in cui risalire su un aereo e andare lontano, vediamo le mete più gettonate d’ottobre. Al fine di trovare un clima temperato e prezzi buoni, possiamo muoverci verso le Canarie, dove possiamo fare il bagno fino a novembre inoltrato. Troviamo ancora a buon prezzo anche i biglietti per il Portogallo, che negli ultimi anni sta subendo l’attacco dei turisti, ma in ottobre le strade si svuotano. Per gli amanti del nord, Amsterdam è una città incantevole con l’arrivo dell’autunno e le temperature sono ancora più che accettabili.

Approfondimento

Ecco la città europea da visitare assolutamente quest’anno, appena eletta più bella al Mondo