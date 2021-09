Uno dei consigli più diffusi da medici ed esperti per una vita sana è quello di svolgere una regolare attività fisica.

Ritagliare del tempo per sé stessi durante la giornata è fondamentale.

Uno spazio da dedicare allo svolgimento di una qualche attività è una delle vie più semplici per allontanare numerose patologie legate all’invecchiamento e al sovrappeso.

Ovviamente, a questo è opportuno affiancare un’alimentazione sana e variata, che metta al bando le pietanze ricche di grassi saturi e zuccheri in eccesso.

Un approccio alla vita adatto a giovani e meno giovani.

È infatti importante ricordare che non è mai troppo presto o troppo tardi per intraprendere un percorso o cambiare strada.

Come bruciare tantissime calorie con queste 6 attività adatte sia ai pigri che ai più allenati

L’esercizio fisico è indispensabile, soprattutto oltrepassata una certa età, per mantenere muscoli ed articolazioni in buono stato e sciogliere stress e tensioni.

Ci sono casi tuttavia in cui non solo non è semplice essere costanti ma è difficile anche iniziare.

Anzi, delle condizioni di partenza caratterizzate da lunga inattività impongono prudenza e un avvio graduale.

Ecco dunque come bruciare tantissime calorie con queste 6 attività adatte sia ai pigri che ai più allenati.

Sarà una sorpresa per molti ma salire e scendere le scale, a seconda del tempo dedicato, può aiutare a bruciare dalle 300 alle 500 calorie.

Una buona notizia anche per gli amanti del giardinaggio: un’ora di lavori in giardino richiede infatti circa 350 calorie, mentre 30 minuti di pulizie in casa bruciano circa 330 calorie.

Anche ballare è un’ottima alternativa, sia per l’allenamento che per l’umore! A seconda dell’intensità e del ritmo possiamo dire addio a circa 200 calorie.

Alternative per i più allenati

Per chi è meno sedentario ed ha già sviluppato una buona resistenza allo sforzo c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Per i più allenati e in buona salute una bella corsetta, una sessione di bicicletta all’aperto o di cyclette dentro casa consentono di bruciare dalle 300 alle 400 calorie.

Infine, un nemico giurato del sovrappeso è il salto della corda.

Forse pochi sanno che, se non ci sono particolari problemi alle articolazioni o determinate patologie, un’ora dedicata a questa attività può bruciare circa 715 calorie!

In ogni caso è sempre consigliabile rivolgersi ad un medico specialista o ad un allenatore qualificato.

Solo dei professionisti infatti sapranno consigliare le attività più adatte, in base alle esigenze ed allo stato di salute.

