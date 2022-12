Addio al freddo gelido con stile grazie a questi pantaloni glam che stanno spopolando

I capi più alla moda in inverno non sono sempre sinonimo di calore e comfort. Quest’anno però con i pantaloni in maglia possiamo dettare le tendenze senza congelare. Vediamo quali brand offrono bellissimi pantaloni in maglia a prezzi bassissimi.

Abbandoniamo le gonne corte, i leggings in finta pelle e vestiti con le calze sottili e facciamo posto ai pantaloni. La nuova tendenza per la moda autunno inverno sono i pantaloni in maglia, comodi e caldi. Sono loro la grande novità di quest’anno che non possiamo lasciarci sfuggire. Pantaloni casual adatti a look più informali che possono diventare eleganti giocando con gli abbinamenti. Si trovano nei modelli con la gamba dritta, flare, ma anche skinny e in stile jogger con la coulisse.

Addio al freddo gelido con stile grazie all’abbinamento con maglioni e cardigan

Stupendi nei coordinati con maglie e cardigan over, un must da avere nell’armadio per essere alla moda. Maglioni a treccia e a costine stupendi se indossati con il pantalone in maglia della stessa trama. Per un look più casual chic completiamo l’abbinamento con le sneakers, gli anfibi o gli stivaletti stile eschimese tipo UGG. Ma non solo, questi pantaloni in maglia sono bellissimi anche abbinati ad uno stivale con tacco a stiletto. O anche solo con un tronchetto con tacco grosso che sbuca dagli spacchetti sulla caviglia.

L’outfit è completo se aggiungiamo come capospalla un bomber imbottito corto o un teddy coat sui toni neutri. Se andiamo a sciare o in montagna possiamo indossarli tranquillamente per una cena nel resort più alla moda. Ne troviamo di tutti i tipi e la selezione è davvero ampia, a seconda del nostro budget.

Alcuni modelli a prezzi stracciati, da Zara ad H&M e altri brand famosi

Partiamo con alcuni modelli di Zara, brand sempre più amato dalle donne glam di oggi. Troviamo pantaloni in maglia dalla gamba larga e bootcut il cui prezzo è appena 40 euro. Per chi ama l’effetto attillato e skinny, ci sono anche versioni con gli spacchetti a poco meno di 23 euro. Proseguiamo con H&M, altro brand economico dove trovare delle chicche a prezzi davvero vantaggiosi. Per chi preferisce un taglio dritto, ecco il modello con gamba dritta in poliestere riciclato a soli 20 euro. Ma c’è anche la versione morbida e calda in cashmere misto cotone, ad un prezzo super di 80 euro.

Anche OVS ha una selezione molto interessante di pantaloni in maglia, sia classica che a coste. Si parte dai modelli più basici con cintura a 17 euro fino a quelli dritti a 25 euro. Degno di nota anche il leggings in maglia della collezione Piombo del famoso stilista Massimo Piombo, a 27 euro. Ma anche Kiabi presenta le proprie versioni a prezzi davvero stracciati, sui 15 euro a seconda del modello. Per chi vuole unire comfort, moda e lusso, allora si passa ai flare di Jacquemus. Prezzo di partenza 500 euro ma che si trovano scontati a 200 euro.

Insomma, diciamo addio al freddo gelido con stile grazie a questi nuovi pantaloni super alla moda in questo momento. È possibile seguire le ultime tendenze senza spendere troppi soldi per rinnovare il guardaroba. Vestirsi elegante con capi che costano pochissimo è possibile, basta solo cercare i prodotti giusti.