Negli ultimi 20 anni è avvenuta una rivoluzione di costume. Una pratica estetica come quella dei tatuaggi è passata da essere di nicchia e riservata ad una minoranza di popolazione, ad essere una moda molto comune.

In passato chi si tatuava erano soprattutto uomini, che spesso abbracciavano stili di vita alternativi. A partire dagli anni ’90, i tattoo hanno perso un significato negativo e si sono diffusi in ogni strato della popolazione. Al giorno d’oggi è molto comune vedere persone di ogni età esibire decorazioni di ogni dimensione, in ogni parte del corpo.

Oggi vogliamo parlare di una tendenza che si è affermata negli ultimi mesi. Ecco perché possiamo dire addio ai tatuaggi tribali e acquerellati, ora che questo stile raffinato è sulla cresta dell’onda.

L’importanza di essere convinti di una scelta duratura

Così come in ogni ambito della moda, anche il mondo dei tatuaggi conosce tendenze che si evolvono, ritornano in auge e spariscono. Esistono stili diversissimi, che si sono sviluppati nel corso dei secoli, assieme all’evoluzione delle tecniche. Possiamo citare lo stile tribale, amatissimo durante gli anni ’90 e caratterizzato da un tratto spesso e da forti contrasti. Oppure l’old style, che ripropone disegni pirateschi che ci portano indietro di 100 anni.

Negli ultimi 5 anni si è imposto uno stile acquerellato raffinato e delicato, con un tratto sottile e dai colori sfumati. In molti però sembrano essersi pentiti dopo aver realizzato questi stili, molto visibili e coloratissimi.

Per realizzare un tattoo, è fondamentale essere convinti al 100%. In caso contrario è consigliabile optare per dei tatuaggi temporanei che spariscono dopo giorni o settimane.

Addio ai tatuaggi tribali e acquerellati, è questo lo stile di moda quest’estate amatissimo dalle ragazze dai 20 ai 60 anni

Anche per questi motivi si sta imponendo lo stile minimalista, con linee sottili e un uso ampio degli spazi vuoti. Il disegno è spesso abbozzato e non vengono riempiti gli spazi. Ciò permette anche un invecchiamento ideale del disegno, che più difficilmente si allargherà, rovinandosi. I soggetti più amati, da chi sceglie questo stile, sono quelli fioriti ed erbacei. Fiori stilizzati come margherite, girasoli e rose, ma anche steli d’erba e composizioni romantiche e raffinate.

Grazie a questo stile e all’assenza di colori forti, il minimalismo è sempre più scelto dalle ragazze, ad ogni età.

