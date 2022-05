Una delle parti più interessanti della storia del costume è quella che riguarda i tatuaggi. Questa forma d’arte, antica come l’uomo stesso, ha conosciuto un grandissimo successo negli ultimi due secoli. Se da sempre l’uomo ha disegnato indelebilmente sulla sua pelle, negli ultimi duecento anni quest’attività ha assunto le dimensioni di una vera e propria forma d’arte. Decorazione per marinai e carcerati prima, è poi diventata diffusa e popolare in ogni strato della popolazione. Se ora con l’estate in molti si invogliano a disegnare sulla propria pelle, la moda va in un’altra direzione. Oggi vedremo perché passa la moda dei tatuaggi permanenti per lasciare spazio al successo di queste due forme d’arte.

L’inchiostro naturale che va via con i lavaggi

Se l’uomo ha segnato con cicatrici e inchiostro la propria pelle in modo indelebile, ha altrettanto usato da sempre colori temporanei per decorarsi. Pigmenti vegetali, terre e minerali sono solo alcuni dei metodi che si sono usati per dipingere il viso, il corpo ed i capelli. Uno degli inchiostri naturali più usati ed amati è l’henné. Tratto da una pianta ridotta in polvere, ha un alto potere colorante ed in molti lo usano per coprire i capelli bianchi. Ma possiamo usare l’henné anche per fare degli splendidi tatuaggi temporanei in ogni parte del corpo. Possiamo prendere ispirazione dalle tradizioni indiane o africane e decorare mani e piedi. Oppure, possiamo usare degli stencil per un disegno figurativo e delle scritte.

Passa la moda dei tatuaggi permanenti e impazza quella dei tattoo temporanei che vanno via in poche settimane

La seconda tecnica che possiamo scegliere se non amiamo i tatuaggi permanenti è il jagua. Questa tintura è tratta da una pianta sudamericana ed ha un colore nero tendente al viola. Usato anche dagli indios per tattoo complessi e raffinati, ora è sempre più diffuso anche da noi.

Possiamo ricreare l’effetto di un vero tattoo grazie al colore intenso. L’unica differenza sarà che dopo poche settimane la decorazione sarà completamente sparita e non avrà lasciato alcuna traccia. Possiamo applicarlo con una siringa in modo da creare disegni dettagliati ed accuratissimi. Possiamo trarre ispirazione dalle decorazioni indigene o semplicemente imitare un classico tattoo old style o tribale.

