In passato l’arte di disegnare e scrivere sulla pelle era prerogativa di alcune fasce della popolazione, come detenuti, marinai e viaggiatori. Poi, nella seconda metà del Novecento la moda è cambiata e questa forma di arte si è diffusa tra tutte le fasce della popolazione ed ha avuto un successo incredibile. Negli ultimi venti anni avere un tatuaggio non è più un’eccezione e persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali optano per questa decorazione fisica da mostrare con orgoglio. Oggi spiegheremo quali sono le ultime tendenze: vedremo perché possiamo dire addio a tatuaggi tribali e scritte in cinese. Sono altri i tatuaggi all’ultima moda con una storia e un fascino unici.

Una forma d’arte con diversi significati

Il tatuaggio è una forma d’arte millenaria che vanta una lunga e complessa tradizione. Al giorno d’oggi gli amanti dei tatuaggi possono essere spinti da diverse motivazioni. C’è chi li fa per motivi puramente estetici e chi invece dà loro un significato simbolico personalissimo. Alcuni amano avere disegni e decorazioni sulla propria pelle ispirati a culture lontane. Uno degli esempi più comuni sono i tattoo tribali ispirati all’arte delle popolazioni dell’Oceania. Negli anni ’90 era uno degli stili più amati dal pubblico. Negli anni 2000, invece, moltissimi hanno scelto scritte cinesi e giapponesi, con un significato particolare e una forma molto armoniosa e gradevole.

Sembra incredibile, ma negli ultimi due anni questi stili sono passati di moda e hanno lasciato lo spazio ad uno stile inedito.

Addio a tatuaggi tribali e scritte in cinese, ora sono questi i tatuaggi all’ultima moda che tutti vogliono farsi

La tendenza che ha avuto un successo inaspettato è lo stile degli “ignorant tattoos”, ovvero i tatuaggi ignoranti. Si tratta di scritte e disegni prive di un significato profondo, spesso ironici e divertenti. L’origine di questa tendenza è da ricercarsi nei tatuaggi realizzati durante e dopo le feste alcoliche, quando non si è completamente coscienti. Sempre più persone hanno iniziato a tatuarsi da soli e in modo impulsivo è nato un vero e proprio stile.

Questi tatuaggi ignoranti spesso sono realizzati con un tratto tremolante, che li fa apparire quasi come se fossero disegnati da un bambino. Secondo gli esperti questa è la vera tendenza degli anni ’20 del Duemila e si espanderà sempre di più con la sua estetica inedita e particolare.

Approfondimento

Addio a borse in paglia o in plastica, è questa l’ultima moda che impazza da Saint Tropez a Malibu