3 ricette sfiziose e veloci con la pasta della pizza avanzata per salvare la cena con stile

La pizza è un alimento nazionale e conosciuto in tutto il Mondo. La si assapora al ristorante, in panetteria e pure a casa. In quest’ultimo caso, a volte si decide di provare a realizzarla da sé. E può capitare che resti dell’impasto inutilizzato di cui non sapremmo cosa fare. Per nostra fortuna, la base per la pizza è molto semplice e composta da soli 4 ingredienti: acqua, lievito, sale e farina.

Questo significa che la si può facilmente riutilizzare per tante sfiziose ricette casalinghe, squisite proprio come i piatti di stagione. Alcune sono semplicissime da preparare e lasceranno di stucco chi si concederà la possibilità di gustarle.

3 ricette sfiziose e veloci per completare pranzi e cene

Si sa, la pizza è un alimento che nasce come salato. Eppure, grazie alla versatilità dell’impasto potremmo sperimentare con successo ricette di qualunque tipo, comprese quelle dolci. La prima idea consiste nel cucinare dei prelibati hot dog, ottimi come finger food nelle emergenze. Si inizia stendendo la base a mano o con un mattarello, che andrebbe poi pulito e igienizzato bene. Da questa si cercherà di ricavarne una sfoglia spessa circa mezzo centimetro. Dopodiché la taglieremo a spicchi, in cui avvolgeremo ciascun wurstel cominciando dall’estremità maggiore. Dopo una leggera spennellata di tuorlo d’uovo in superficie, faremo cuocere i nostri hot dog per 10 minuti a 200 gradi.

Cracker croccanti

La prossima delle 3 ricette sfiziose e veloci prevede di preparare dei cracker che potremo gustare anche fuori orario, quando sale l’appetito. Anche in questo caso dovremo stendere alla perfezione l’impasto, facendolo diventare molto sottile. Dopo aver ritagliato le forme, mettiamo i cracker in forno per 220 gradi; cuoceranno in un lampo. Per renderli croccantissimi potremmo anche attivare per soli 30 secondi il grill. Una volta sfornati potremo insaporirli con erbe aromatiche, sale e aglio, o gli ingredienti che più ci piacciono.

Panini al cioccolato golosi

Chi non resiste ai dolci potrà utilizzare l’impasto della pizza per realizzare dei panini squisiti a merenda o colazione. La ricetta suggerisce di aggiungere delle gocce di cioccolato o dei pezzetti di fondente, direttamente nella pasta. Quindi se ne ricaveranno delle forme tondeggianti, che andranno sistemate su una teglia e infornate finché non prenderanno colore. Infine, completiamo l’opera servendo i pangoccioli con una spolverata di zucchero a velo.

Come stendere la pizza per farla lievitare bene

La preparazione di una buona pizza casalinga passa da un impasto sapiente. Per stenderlo dovremo innanzitutto ungere le mani nell’olio, oppure infarinarle. Partiamo tenendo gli indici delle mani uno sopra l’altro, mentre il resto delle dita dovrà aderire al composto. Premendo leggermente, eseguiamo dei movimenti dall’interno verso l’esterno. Dopo due o tre tentativi voltiamo la pasta e ripetiamo il procedimento dall’altro lato. Proseguiamo in questo modo, finché non avremo dato alla pizza la forma desiderata. Nel caso si formino dei buchi in superficie, li dovremo richiudere sistemandovi un pezzo di impasto e premendo delicatamente con le dita.