Ecco 2 efficaci rimedi naturali per sanare i capelli rovinati dalla decolorazione e 3 consigli per evitare altri danni

La decolorazione è un passaggio indispensabile avere capelli di un colore molto chiaro. Quando ripetuta più volte rischia però di danneggiare i capelli e di renderli secchi come la paglia. Per questo motivo bisogna prestare delle coccole extra alla propria chioma ed evitare degli errori che potrebbero danneggiarla ulteriormente.

Come in molti sanno è però possibile anche ricorrere a dei rimedi naturali che contribuiranno a sanare i capelli danneggiati dalla decolorazione.

Ecco 2 efficaci rimedi naturali per capelli bruciati dalla decolorazione

Gli oli di cui tratteremo devono essere applicati al massimo un paio di volte a settimana. Per assicurarsi la buona riuscita del trattamento sarà importante eseguirlo con costanza.

Oltre a rendere più forte la chioma e a restituirle luminosità aiuteranno a sanare tanti altri difetti della propria chioma. Infatti ciascuno di questi oli è dotato di tantissime proprietà benefiche.

Olio di semi di cotone

È uno degli oli più noti e apprezzati per il suo grande effetto riparatore. Permette di idratare a fondo le chiome danneggiate dalla decolorazione e di ridargli vitalità ed elasticità. Un vero e proprio toccasana anche per evitare le doppie punte.

Per poter godere appieno degli effetti di quest’efficacissimo olio si consiglia di lasciarlo in posa addirittura per qualche ora. Al termine di questo lasso di tempo sarà possibile risciacquarlo e procedere al lavaggio.

Olio di mandorle dolci

È ricavato dalla spremitura delle mandorle ed è spesso usato per trattare capelli opachi e sfibrati.

Li rende inoltre molto più lisci ed evita l’odioso effetto crespo. Applicarlo è anche uno dei modi per svegliarsi con capelli sempre in ordine. È molto utile per eliminare la forfora dai capelli e ridurre le doppie punte.

Quest’olio si applica sulle punte dei capelli senza risciacquare. In alternativa, si usa come un vero e proprio balsamo e cioè applicandone qualche goccia e distribuendola dalle radici alle punte dei capelli. Lasciarlo agire per 30 minuti e poi risciacquare i capelli.

Ecco quindi 2 efficaci rimedi naturali contro i danni causati dalla decolorazione. Sarà inoltre essenziale seguire anche alcune semplici dritte per restituire luminosità alla chioma.

3 regole d’oro da seguire dopo aver decolorato i capelli

Prima di tutto è molto importante lavarli con uno shampoo per capelli decolorati di buona qualità. Bisogna anche evitare di usare il phon o la piastra senza aver applicato uno spray termoprotettore.

Specialmente in estate, è importante anche proteggerli il più possibile dal sole e dal cloro della piscina. Nel primo caso basterà un semplice cappello, nel secondo potrebbe essere opportuno applicare dei rimedi specifici.