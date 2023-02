Addio ad afidi e parassiti delle piante: prepara subito il prodotto naturale super economico che funziona davvero!

La primavera si avvicina a grandi passi ed è il momento dei primi lavori in giardino. Abbiamo scelto le piante da coltivare e concimato il terreno. Non ci resta che un’operazione: proteggere le coltivazioni da afidi, parassiti e insetti. E con i prodotti che scopriremo farlo è un gioco da ragazzi.

Siamo già a febbraio inoltrato ed è finalmente arrivato il momento di dedicarsi al giardino. In questi giorni dobbiamo decidere quali piante iniziare a coltivare in vista della primavera. Una volta scelte dovremo preparare e concimare il terreno. Ma soprattutto sarà fondamentale trovare un modo per proteggerle da insetti, animali, acari e altri micro-organismi che potrebbero ucciderle in poco tempo. E oggi scopriremo proprio come dire addio ad afidi e parassiti delle piante, molto probabilmente in maniera definitiva. Basta avere 3 ingredienti in dispensa e il gioco è fatto.

Come preparare l’aficida naturale

Esistono moltissimi prodotti naturali efficaci contro gli organismi che minacciano le piante. Alcuni sono perfetti per proteggere piante aromatiche e spezie. Altri, come quello che stiamo per scoprire sono fenomenali contro i temibili acari. Per preparare il nostro anti-afidi ci serviranno gli spicchi di un aglio, un cucchiaio di sapone di Marsiglia, uno di alcool e un litro d’acqua.

Tritiamo l’aglio e lasciamolo a macerare per 12 ore in acqua. Filtriamo il preparato a aggiungiamo il sapone. Mischiamo bene il tutto e incorporiamo anche l’alcool. Il rimedio naturale per le piante è pronto.

Come e ogni quanto usare il rimedio contro gli afidi

Il vantaggio di usare il preparato adesso è che non solo ci libererà degli eventuali afidi e parassiti già presenti. Trattare le piante in questi giorni significa proteggerle per molti mesi. Versiamo quindi il nostro prodotto dentro un contenitore spray e nebulizziamo su tutta la pianta. Non vanno esclusi neanche i rami e le zone sane. Ripetiamo il trattamento una volta ogni due settimane per tre volte.

Se viviamo in una zona particolarmente ventosa possiamo effettuare un secondo ciclo a distanza di un mese e mezzo. Altrimenti il primo ciclo potrebbe essere sufficiente fino al prossimo autunno.

Addio ad afidi e parassiti delle piante: le alternative al macerato d’aglio

L’effetto combinato di sapone di Marsiglia, macerato d’aglio e alcool non è l’unico che ha effetti benefici sulle piante. Se non abbiamo a disposizione questi prodotti possiamo usarne tranquillamente altri. Uno dei più efficaci è il macerato di rabarbaro che grazie alla presenza dell’acido ossalico è particolarmente indicato contro afidi e tignola del porro. Per prepararlo sarà sufficiente far macerare un chilo di foglie in 8 litri d’acqua per 8 giorni. Trascorso questo tempo potremo usarlo sulle piante.

Una valida alternativa è il macerato di peperoncino. La capsaicina che garantisce la piccantezza è particolarmente sgradevole per afidi e insetti. Prendiamo quindi 20-30 grammi di peperoncini secchi, tritiamoli e facciamoli macerare in 10 litri d’acqua. Una settimana di pazienza e potremo usare il preparato nel nostro prezioso angolo verde.