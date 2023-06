5 trucchetti per risparmiare la batteria dell’iPhone: guarda come ottimizzare la durata consumando il meno possibile!

L’iPhone non arriva a fine giornata? Forse perché non lo hai impostato nel migliore dei modi. Ma non preoccuparti: grazie a qualche astuzia potrai goderti più a lungo la batteria che sembrava averti abbandonato. Vediamo cosa devi fare per migliorare l’autonomia in pochi e semplici passaggi.

Quando compri un iPhone, potresti accorgerti che a un certo punto la batteria non dura più come una volta. La colpa potrebbe imputarsi semplicemente al tempo, che l’ha usurata inevitabilmente. Oppure a qualche aggiornamento che ne ha fatto calare le prestazioni. Per rimediare e far sì che tenga compagnia ancora a lungo, puoi mettere mano alle impostazioni del telefono. Con 5 trucchetti per risparmiare la batteria dell’iPhone risolverai il problema e non dovresti avere più difficoltà ad arrivare a sera.

Perché l’iPhone si scarica velocemente? Controlla i permessi delle app

Uno dei motivi per cui il tuo cellulare non regge fino al termine della giornata potrebbe riguardare le app installate. Alcuni programmi consumano una percentuale di batteria elevata, anche a causa di un funzionamento anomalo. Per fortuna, il dispositivo dovrebbe avvisare in caso di utilizzo elevato.

Ad ogni modo, è possibile controllare i dati relativi andando in Impostazioni e alla voce Batteria. Se sull’apposito grafico noti un’app particolarmente energivora, puoi decidere di disinstallarla. Oppure, limitare le autorizzazioni o l’accesso alla posizione.

5 trucchetti per risparmiare la batteria dell’iPhone ed evitare che si esaurisca presto

La prima mossa che puoi fare per salvaguardare la durata della batteria è disattivare il feedback aptico. Parliamo della leggera vibrazione che avverti ogni volta che pigi sulla tastiera. Può migliorare l’esperienza d’uso, ma diminuire le ore di schermo attivo. Apri dunque la sezione delle Impostazioni, tappa su Suoni e feedback aptico e seleziona Feedback tastiera, disattivando lo specifico pulsante.

Come seconda opzione, potresti limitare la ricerca Spotlight. Questa funzione permette di trovare rapidamente file e informazioni, oltre che eseguire un vasto numero di operazioni. Tuttavia, per alcune applicazioni potrebbe rivelarsi superflua. Per togliere Spotlight da un programma basterà andare in Impostazioni, toccare su Siri e Ricerca e disattivare il pulsante di fianco all’app d’interesse.

Libreria foto e full immersion

Per limitare il consumo di batteria, potresti rinunciare alla libreria foto condivisa di iCloud. La sincronizzazione dei file, infatti, può incidere sull’autonomia. In alternativa, limitane l’utilizzo attivandola solo in rete WI FI. Anche la costanza con cui ricevi le notifiche è un fattore influente. Per sospenderle temporaneamente o decidere quali app possono inviare messaggi, dovresti sbloccare la full immersion di Apple. In questo modo lo schermo si attiverà meno frequentemente, garantendo un vantaggio in termini di durata.

Per finire, ricorda che anche l’aggiornamento delle app in background favorisce l’esaurimento della carica. Dalle Impostazioni, passando per Generali, si può accedere ad Aggiornamento app in background e limitare o bloccare la funzione.