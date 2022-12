Addio a brufoli e punti neri introducendo nell’alimentazione questa frutta secca

È stancante avere sempre la pelle grassa e piena di brufoli. Senza disperarsi, potrebbe aiutare molto correggere l’alimentazione. E introdurre un alimento di cui leggeremo, importante e ricco di nutrienti essenziali. Quale sarà?

In natura esistono una serie di oli essenziali che sembrerebbero molto utili per la nostra salute. Uno di questi è proprio l’olio di nocciola. È un olio vegetale, leggero e aromatico. Lo si utilizza sia per scopi alimentari e in cucina, sia a livello salutistico. Infatti, una sua assunzione sembra essere correlata ad alcuni benefici che vedremo tra poco.

Le nocciole

Molte persone amano le nocciole. Hanno un sapore veramente buono e in cucina possiamo utilizzarle in veramente tantissime ricette. Oltre a creare piatti deliziosi, sono anche ricche di numerose proprietà. Infatti, è spiccata la loro presenza di Omega 3, ad esempio. Per questo motivo favorirebbero la salute del sistema cardiocircolatorio. Ma non solo, sono anche una buona fonte di numerosi minerali come potassio, calcio, fosforo e manganese. Inoltre, sono anche ricche di vitamina E. Rientrano nella frutta secca, quindi si possono essere anche tranquillamente utilizzare come snack, alla pari di mandorle e noci.

Potremmo dire addio a brufoli e punti neri se introducessimo nell’alimentazione le nocciole

Come possiamo notare, quindi, l’alimento di per sé è veramente ottimo. Tutte queste proprietà vengono conferite all’olio di nocciole, che ne avrà ancora tante altre. Innanzitutto avrebbe la capacità di abbassare il colesterolo cattivo. Dunque, consumando l’olio di nocciola, chi soffre di colesterolo alto potrebbe avere dei benefici. Un fattore molto importante, che può interessare diverse persone, è la sua capacità di essere un alimento altamente digeribile. Infatti, al contrario di altra frutta secca, sembrerebbe non portare problemi di digestione.

Cosa contiene e perché farebbe bene?

L’olio di nocciola contiene numerosi antiossidanti. Fra questi possiamo nominare i fitosteroli, ad esempio. Questi andrebbero a proteggere contro alcune malattie. Inoltre contiene anche selenio, che servirebbe per rallentare l’invecchiamento cellulare. Concentrandoci di più sulle sue attività, possiamo dire che possiede anche benefici per quanto riguarda la pelle:

ha un’azione purificante , libera i pori dalle impurità. Proprio per questo motivo si utilizza anche molto nel mondo dell’estetica per la formulazione di maschere del viso ;

, andrebbe a ristringere i pori; un’azione riequilibrante, infatti sarebbe capace di ridurre la quota di sebo. Questo è molto utile specialmente per chi soffre di pelle grassa.

Quindi, potremmo davvero dire addio a brufoli e punti neri grazie all’introduzione nella nostra alimentazione dell’olio di nocciola.

Nocciole e alimentazione

Oltre a questi benefici estetici, l’olio di nocciola è molto consigliato per i suoi benefici, come abbiamo anche visto prima, proprio sulla salute dell’uomo. Sembra avere un’azione antinfiammatoria. Questo consentirebbe di agevolare e ridurre alcuni sintomi di malattie causate dai processi infiammatori. Inoltre, le nocciole hanno anche un basso indice glicemico, motivo per il quale le può assumere tranquillamente chi soffre di diabete.

Su 100 g di nocciole si hanno circa 8 grammi di fibre. Questo è un valore strabiliante, in quanto consentirebbe a chi soffre di stitichezza di ammorbidire le feci. Come possiamo vedere, quindi, le nocciole si classificano tra gli alimenti ottimi per la salute. È sempre bene conoscere a pieno cosa mangiamo in modo da poter usufruire di tutte queste proprietà.