Questo frutto non solo può essere usato come snack ma anche come ingrediente per dolci

Fare dolci alla frutta (ma non solo) non sarà più un problema se utilizzeremo alcune di queste idee. Semplici, veloce e gustose e soprattutto adatte per invitati all’ultimo minuto

La pera è un frutto molto amato e presenta anche tanti benefici per la salute. Difatti, è ricca di fibre, aiuta anche a mantenere un certo equilibrio gastrointestinale. Potremmo utilizzarla per fare diverse ricette, dal salato al dolce.

Ingredienti torta con le pere

Per uno stampo di circa 22 cm ci serviranno:

500 g di pere ;

; 2 uova ;

; 100 g di zucchero ;

; 190 g di farina ;

; 50 ml di olio di semi ;

; 2 cucchiaini di lievito per dolci ;

; 1 cucchiaino di rum, a scelta ;

; 1 cucchiaino di zenzero grattugiato ;

; 1 limone spremuto.

Questo frutto non solo può essere usato come snack ma anche per preparare una torta squisita

Sarà davvero molto semplice riprodurre questa ricetta.

Il primo passaggio prevede la pulizia delle pere. Tagliamo la loro buccia e tagliamole a pezzetti. Disponiamole all’interno di una ciotola, dove aggiungiamo anche il rum, il succo di limone. Copriamo la ciotola con un panno e lasciamo riposare.

Nel frattempo, in un’altra ciotola andiamo a sbattere le uova insieme allo zucchero. Aggiungiamo, poi, a filo l’olio e continuiamo a mescolare con le fruste elettriche. Non appena si saranno ben mescolati gli ingredienti andiamo ad aggiungere anche la farina e il lievito. Ricordiamoci di setacciare sempre la farina e il lievito, per evitare la formazione di grumi.

Adesso possiamo prelevare le pere dalla ciotola e metterle nell’altra contenente l’impasto. A questo punto mescoliamo il tutto e trasferiamo all’interno di una teglia rivestita da carta forno. Inforniamo a 180°C per circa 30 minuti.

Pere al forno

Se invece volessimo fare una ricetta particolare utilizzando sempre le pere, questa può essere un’ottima idea da servire come dolce post-pranzo o cena. Sicuramente gli invitati rimarranno sorpresi.

Gli ingredienti che ci servono sono:

4 pere ;

; 30 g di zucchero di canna ;

; 25 g di zucchero ;

; 1 cucchiaino di acqua ;

; q.b. di cannella, mandorle e nocciole.

Andiamo a tagliare le pere a metà, lasciando anche la buccia. Ricordiamoci di togliere il nocciolo. Posizioniamo le pere in una pirofila. Qui andremo ad aggiungere lo zucchero di canna, la cannella e facciamo tritare nel mixer le mandorle con le nocciole. Possiamo cuocere per circa 15 minuti a 200°C. Sarà una ricetta adatta per invitati dell’ultimo minuto.

L’idea per un primo insolito

Come possiamo notare le pere sono un frutto molto versatile, che in cucina si può utilizzare in tanti modi. Ad esempio, è ottima anche per le ricette salate. La pasta con gorgonzola, guanciale e pere frullate, infatti, presenta un mix di sapori e contrasti eccezionali per il palato.

In alcuni casi bisogna solo mettere un po’ di fantasia e far uscire fuori piatti unici. Come abbiamo visto, ad esempio, questo frutto non solo può essere usato come snack ma è buonissimo anche per tante ricette diverse.