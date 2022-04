Tutte le domeniche la stessa storia, per terminare col sorriso un pranzo in famiglia non possiamo farci mancare un dolce buono e genuino. Basta, però, con le solite ricette perché esiste tutto un mondo di piatti, semplici e veloci da preparare, che aspettano solo di essere scoperti. Un esempio perfetto potrebbe, allora, essere questa fantastica di ricetta delle pere con marmellata e cannella.

Pochissimi ingredienti per una ricetta davvero speciale

4 pere William;

160 g di confettura di albicocche;

100 g di zucchero semolato;

20 cl di vino bianco dolce;

600 ml di acqua;

cannella in polvere;

1 limone bio;

qualche foglia di menta fresca a decorazione.

Altro che cheesecake e torta di mele, per il pranzo della domenica cuciniamo tutti questa frutta dolce da ristorante stellato

Innanzitutto, dovremo prendere le pere, lavarle per bene e sbucciarle accuratamente cercando di togliere meno polpa possibile. Una volta pronte, spruzziamo con un po’ di succo di limone per evitare che queste anneriscano col tempo.

Prendiamo, poi, una pentola dai bordi alti e versiamoci al suo interno l’acqua ed il vino. Aggiungiamo qualche pezzetto di scorza di limone e lo zucchero per poi accendere il fuoco a fiamma bassa e portare tutto a leggero bollore.

A questo punto, uniamo le pere e lasciamole a cuocere per circa 15/20 minuti in modo che la polpa si ammorbidisca senza, però, disfarsi troppo. A fine cottura, spegniamo il fuoco e lasciamole raffreddare per una mezz’oretta fino a che non potremo ripescarle usando una schiumarola. Tagliamole quindi a metà ed eliminiamo il torsolo con un cucchiaio facendo molta attenzione. Una volta preparate le nostre metà, disponiamole su una teglia, precedentemente coperta da carta da forno e riempiamole all’interno con la marmellata.

Spolveriamo infine con un pizzico di cannella e mettiamole a cuocere in forno già caldo a 200 °C. Dopo appena 10 minuti di grill con funzione statica avremo fatto gratinare la superficie a dovere rendendola dorata e appetitosa. Ricordiamoci però durante questa fase di controllare continuamente la cottura e, nel caso si stiano scurendo troppo, leviamole un po’ prima.

Una volta sfornate non ci resterà che farle sfreddare per qualche minuto e servirle poi decorate con qualche fogliolina di menta.

Il risultato finale sarà un dessert goloso e di classe, ben altro che cheesecake e torta di mele. Un dolce buono e delicato che non avrà nulla da invidiare a quelli di qualunque ristorante stellato.

