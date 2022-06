Il Mar Adriatico o il Mar Ionio sono due perle nostrane per le vacanze estive. Fondali bassi che degradano dolcemente sono l’ideale per le vacanze con i bambini. San Mauro a Mare, ad esempio, è l’emblema della riviera adriatica romagnola. Se poi si vuole risparmiare, molti pensano alla Croazia. Per programmare una vacanza low cost non si pensa mai ad un altro Paese lambito dal Mar Ionio. La più sottovalutata delle coste ioniche offre dei panorami paradisiaci, spiagge pulitissime e molti servizi.

Non è Ibiza né Forte dei Marmi ma qui faremo una vacanza al mare low cost soggiornando in hotel di lusso a prezzi stracciati

Ci stiamo riferendo al litorale albanese che vanta delle vere chicche ancora sconosciute a molti italiani. Le spiagge albanesi sono tenute benissimo, il mare è limpido e gli hotel sono quasi sempre ad un passo dalla spiaggia. La peculiarità che stupisce è che si riescono a trovare con molta facilità camere doppie in hotel a 4 stelle a 50 euro per notte. Vediamo quindi due località che se non sapessimo essere in Albania potremmo collocare in Spagna o in California.

Saranda

La prima località di cui parleremo è Saranda. Questa cittadina è stretta fra le colline colme di uliveti e una baia a forma di “U”. La spiaggia è ampia, ben tenuta e attrezzata. Molti hotel hanno anche una spiaggia privata. Il lungomare, poi, è degno di una promenade della Costa Azzurra. Saranda è il centro più popoloso della costa albanese con i suoi 40.000 abitanti. L’ordine con cui gli stabilimenti balneari si susseguono lascia piacevolmente sorpresi. Il mare è veramente turchino ed inoltre ci troviamo proprio dinnanzi all’isola di Corfù. Ristoranti, negozi e movida di certo non mancano a questa splendida località ionica. L’offerta di strutture alberghiere è molto elevata e non è difficile alloggiare in un hotel lussuoso anche in agosto a prezzi introvabili.

Jali o Jalë Beach

Altra località che lascia basiti è Jali. Usare in questo caso l’espressione “mare caraibico” non è assolutamente fuori luogo. Le acque sono trasparenti. Jale Beach ha un tratto di spiaggia bianca di ghiaia ma è circondata da promontori rocciosi che si tuffano a picco nel mare. Da Jale Beach si può raggiungere in kayak la riservata spiaggia di Gjipe. Spiaggia di sabbia bianca e acque oceaniche sono tutte ad appannaggio di pochi impavidi. La spiaggia ha i servizi essenziali come un chioschetto e gli ombrelloni. Unico mezzo per raggiungerla è, appunto, il kayak oppure si deve camminare per una ventina di minuti.

Non è Ibiza né Forte dei Marmi ma Saranda o Jali sapranno regalarci una vacanza a cinque stelle.

Lettura consigliata

Sembra un atollo delle Hawaii ma quest’isola dalle acque trasparenti e paradiso per le immersioni subacquee, si trova di fronte a Pescara