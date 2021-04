Che i peperoni fossero ricchissimi di vitamina C lo sapevamo tutti. O quasi. E Noi di ProiezionidiBorsa ne abbiamo voluto parlare. Infatti, abbiamo scritto un articolo proprio sugli alimenti ricchi di questa fonte di salute, e i nostri peperoni rientrano ai primi posti della lista.

Tuttavia, i peperoni sono anche conosciuti per un altro lato che, forse, è meno simpatico. Sembrano, infatti, difficilmente digeribili.

Tutti noi avremo già sperimentato, almeno una volta, una difficilissima digestione di peperoni. Per dirla in maniera fine, i peperoni rischiano di riproporsi con molta costanza, durante tutta la giornata o anche di notte. Tuttavia, esperti nutrizionisti e chef sono unanimi nel dire quanto segue. Ecco il segreto per cuocere perfettamente i peperoni e renderli digeribili benissimo.

Consumarli crudi

Ebbene sì, abbiamo letto proprio bene. Sembra un’idea quantomeno contro intuitiva, quasi folle. Invece, il trucco per rendere questi meravigliosi prodotti della terra più facili da digerire è proprio mangiarli crudi.

Se escludiamo i peperoni verdi che in genere sono molto amari, i peperoni possono essere il grande protagonista di una bella insalatona. Aggiungiamo un pizzico di sale, meglio se il fior del sale, e un filo d’olio, e la magia si avvera. Il consiglio è, naturalmente, quello di tagliarli a listarelle sottilissime ed eliminare i semini.

Bruciarli sui lati

Anche qui, sembra paradossale ma è proprio così. Non sono solo i semini, o la parte bianca, ad essere indigesti. Gli esperti ci dicono che anche la pelle è molto difficile da digerire.

Per togliere ogni possibilità ai nostri peperoni di farci dannare con la digestione, il procedimento è semplicissimo.

Scaldiamo il forno a 180 gradi e inseriamo all’interno i peperoni, anche interi. Certo, interi. Ma adeguatamente lavati e puliti.

Con l’aiuto di una teglia, li giriamo ogni dieci minuti e li togliamo dopo mezz’ora. A questo punto noteremo che la pelle è facilissima da togliere. Ecco il segreto per cuocere perfettamente i peperoni e renderli digeribili benissimo.