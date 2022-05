La primavera è ormai al massimo del suo splendore ed è probabile che questa naturale vitalità, fiorita e verdeggiante, ci abbia colpiti in pieno. Infatti, non importa se abbiamo il pollice verde oppure no, perché quasi tutti noi siamo tornati a casa dal vivaio con la macchina piena di piante.

Balconi e giardini in questo periodo, e per tutta l’estate, ospitano alcune tra le varietà più belle, piene di fiori profumati e colorati. Tuttavia, dopo l’acquisto e la scelta della posizione, dovremmo impegnarci al massimo per mantenerle in vita, sane e rigogliose.

In particolare, le nostre bellissime piantine, soprattutto quelle fiorite, avrebbero bisogno di essere concimate proprio durante la primavera. In questo modo manterrebbero costante la loro produzione di foglie e fiori, crescerebbero più forti e costruirebbero uno scudo difensivo a prova dei più pericolosi insetti.

Per farlo, possiamo ricorrere a prodotti specifici, spaziando tra soluzioni chimiche e naturali. Anche in casa, però, potremmo trovare tutto il necessario per una concimazione perfetta.

Un esempio potrebbe essere proprio il prodotto che scopriremo nell’articolo di oggi, che ci aiuterà anche a risolvere altre questioni di coltivazione.

Per concimare le piante, lucidare le foglie e allontanare lumache e vespe basta questo economico prodotto che tutti abbiamo in cucina

Basterebbe solamente aprire il frigorifero per trovarci dentro una super bevanda multiuso per le nostre piante. Stiamo parlando proprio della birra, bionda o rossa, che sarebbe innanzitutto un portentoso fertilizzante.

Infatti, al suo interno troviamo il lievito di birra che sarebbe ricco di proteine, sali minerali e vitamine, come la B.

Questo mix benefico:

stimolerebbe e velocizzerebbe la crescita;

renderebbe più forti le radici;

aiuterebbe le piante a sopportare gli stress climatici;

stimolerebbe la fioritura;

renderebbe più fertile il terreno.

Per usare la birra come fertilizzante dovremmo diluire mezza lattina, circa 15 cl, in 1,5 litri d’acqua da distribuire con l’innaffiatoio direttamente sul terreno.

Foglie pulite e lucide

La birra, però, potrebbe essere utilizzata anche per pulire e lucidare le foglie delle nostre piante, da interno ed esterno. Basterebbe versarne un po’ su di un batuffolo di ovatta o cotone e passarlo delicatamente sulle foglie. In un colpo solo dovremmo vederle super lucenti e pulite da ogni granello di polvere.

Repellente

Quindi, per concimare le piante, lucidare le foglie e renderle bellissime e robuste, la birra potrebbe diventare la nostra alleata numero uno.

I suoi impieghi, però, non sarebbero finiti qui. Infatti, la birra potrebbe essere usata per tenere lontane le lumache. Per evitare che queste arrivino alle foglie e inizino a mangiucchiarle potremmo interrare un bicchiere di birra, facendo in modo che il bordo affiori dal terreno. In questo modo, attraendole verso questa deliziosa bevanda, le distoglieremo dalla vegetazione.

Infine, con la birra possiamo creare una trappola per vespe e mosche, allontanandole da balconi e giardini. Basterebbe tagliare il collo di una bottiglia di plastica e incastrarlo nella bottiglia capovolto, creando un imbuto. Al suo interno, poi, dovremmo versare 33 cl di birra, due cucchiai di zucchero e il gioco è fatto.

