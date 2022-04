Capita quasi a tutti, almeno una volta nella vita, di sviluppare un interesse romantico per la persona sbagliata. Magari si tratta di un collega, o del capo, o di un amico di vecchia data, o forse di un totale estraneo che vediamo sempre in palestra o al bar. In ogni caso, il nostro cervello sa che l’unica soluzione possibile è farsi passare la cotta alla velocità della luce. Ma come fare se il cervello dice una cosa, ma il cuore non vuole ascoltare? Dobbiamo utilizzare alcune tecniche intelligenti per farci passare un’infatuazione inappropriata velocemente e con meno danni possibili. Vediamo quindi tre trucchetti che possiamo utilizzare per convincere Cupido a colpire un bersaglio meno problematico.

La prima regola è interrompere ogni comunicazione non necessaria

Prima di fare qualsiasi altra cosa, dobbiamo minimizzare i rapporti con la nostra cotta il più possibile. Niente pausa caffè insieme, niente aperitivo dopo il lavoro, niente messaggi non necessari. Se siamo obbligati a interagire con questa persona tutti i giorni, magari perché è un collega, cerchiamo di mantenere ogni conversazione professionale e non addentrarci nel personale. Non dovremmo mai essere i primi a iniziare un contatto.

Se ci siamo infatuati della persona sbagliata ecco tre trucchi per farsi passare la cotta il più velocemente possibile

Una volta ridotti i contatti al minimo, possiamo concentrarci sul farci passare la cotta. Il primo trucco è di focalizzarci sui difetti di questa persona. Sicuramente il suo carattere avrà qualche aspetto che non ci piace o che ci innervosisce. Magari la persona che ci piace parla troppo, o è ossessionata da uno sport che noi troviamo noioso, o non mantiene le promesse, o è terribilmente testardo, o è scortese con i camerieri. Focalizziamoci sui tratti negativi di questa persona per farci passare un’infatuazione inappropriata.

Mai e poi mai controllare i suoi social media

Silenziamo immediatamente i profili social della persona che ci piace. Non guardiamo i suoi post Facebook o le storie su Instagram, e smettiamo di controllare l’ultimo accesso su Whatsapp. Non solo questo comportamento non è salutare per noi, ma rischia anche di alimentare l’ossessione, in quanto controllare i social della nostra cotta diventa un’abitudine quotidiana che poi sarà difficile interrompere.

Organizziamo delle uscite solo tra amici

Se ci siamo infatuati della persona sbagliata non dovremmo rimanere in casa da soli a deprimerci per giorni. Organizziamo invece un’uscita solo tra amici, meglio ancora se tra amici single, o un’uscita solo per donne o solo per uomini. Smetteremo subito di arrovellarci sulla persona che ci piace, e ritroveremo il piacere di divertirci con gli amici.

