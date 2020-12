Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Piazza Affari ritraccia ma al momento non vediamo particolari pericoli. Attenzione però, questo ritracciamento non andrà comprato fino a quando non si formerà nuova inversione rialzista come indicato nel nostro punto quotidiano sui mercati. Frattanto però notiamo delle situazioni grafiche davvero interessanti che ci portano ad esprimere giudizi davvero favorevoli nei confronti di alcune società quotate.

Il nostro parere ad esempio è di comprare il titolo azionario Portobello perchè potrebbe decuplicare nel tempo. Quali sono i motivi che ci fanno esprimere questa raccomandazione? Sono basati sia sullo studio dei bilanci degli ultimi anni che sull’analisi attenta dei grafici.

La società Portobello (MIL:POR) opera nel settore della vendita al dettaglio. Il titolo oggi quota a 13,30 -2,21%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 6,36 ed il massimo a 15,85. la società è stata quotata nell’anno 2018 al prezzo di 4,91 e da questo livello la performance fino ad oggi è stata del 170,87%. Riteniamo che questo trend di forte crescita possa continuare nel tempo e ne spieghiamo il motivo.

Comprare il titolo azionario Portobello perchè potrebbe decuplicare nel tempo

Leggiamo una raccomandazione di un’analista con prezzo obiettivo a 32 euro per azione. Il modello del discounted cash flow invece, prezza il fair value ben oltre sopra i 50 euro. Gli utili sono cresciuti del 191,9% nell’ultimo anno. Si prevede che i ricavi cresceranno del 22,19% all’anno. Non vediamo particolari squilibri dei vari assets e quindi il nostro giudizio è positivo sulla società.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Ieri, il titolo è salito del 3,03% mentre oggi ritraccia. Riteniamo che i prezzi siano pronti a ripartire speditamente al rialzo. Il nostro consiglio quindi è di comprare subito il titolo con stop loss di breve a 12,58 e di lungo a 11,34. Riteniamo che questo titolo vada comprato e mantenuto perchè a parer nostro dai livelli attuali potrebbe nel giro di qualche anni anche triplicare se non di molto di più, dai livelli attuali. Obiettivo di breve a 1/3 mesi in area 15,85 e poi 20,55.

Si procederà per step.