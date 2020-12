Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Domani, 4 dicembre 2020, il Premier Conte annuncerà importanti decisioni che influenzeranno pesantemente le nostre scelte per le vacanze di Natale. La pandemia Covid 19 è sempre presente e i nostri ospedali sono in affaticamento. Quindi il nostro Governo ha in agenda dei punti salienti da discutere e su cui decidere.

In tutti gli Stati europei i Governi stanno stabilendo misure che bilanciano la possibilità di ritrovo famigliare per le feste e il controllo della diffusione della pandemia. L’Italia è tra questi Stati e il Premier Conte domani parlerà alla Nazione. Quali provvedimenti prenderà il Premier Conte domani?

Spostamenti tra Regioni

La prima annosa questione riguarda gli spostamenti tra Regioni. Rosse, gialle o arancioni le Regioni italiane sono rette da diversi regolamenti. Per ora solo gli spostamenti tra Regioni gialle sono permessi, domani si comunicherà che ne sarà degli spostamenti tra Regioni rosse e arancioni. Per ora, in queste Regioni, non ci si può spostare da Comune a Comune.

Messe

Il secondo nodo è relativo alle messe di Natale, in particolare alla Messa di mezzanotte. Dall’Unione Europea sono arrivate raccomandazioni che tendono ad evitare questo appuntamento religioso, vediamo come verranno recepite dal Governo italiano.

Cenoni di Natale e capodanno

Di questo punto ne abbiamo sentite di tutti i colori: numeri, raccomandazioni, e modalità. Indiscrezioni di palazzo ci fanno sapere che domani il Premier Conte parlerà anche di questo punto che ci è estremamente caro a tutti.

Quarantena dall’estero

Ultimo punto da tenere a mente è l’ipotetica quarantena per chi arriva dall’estero. Capiamoci, non stiamo parlando solo, o tanto, di viaggiatori, ma soprattutto di studenti e lavoratori che, per ragioni di vario tipo, si trovano attualmente all’estero. L’ipotesi più accreditata è la possibilità di rientro con tampone da eseguire 72 ore prima dell’arrivo o in arrivo oppure la quarantena domiciliare.

Ecco, dunque, quali provvedimenti prenderà il Premier Conte domani.