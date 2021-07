Si tratta di un comunissimo prodotto utilizzato per molti usi quotidiani. Inoltre, è utilizzato anche dalle aziende per fare la plastica, lacche per auto o rimuovere il grasso. In effetti, abusando di questo comunissimo prodotto si rischiano danni al sistema nervoso e non solo. Si tratta dell’acetone usato regolarmente per togliere lo smalto e anche in molti rimedi casalinghi. Ma la Food and Drug Administration (FDA) classifica l’acetone come una sostanza sicura, anche se nasconde molti rischi da non sottovalutare.

L’acetone è un liquido incolore che serve a dissolvere o scomporre alcuni materiali, ed evapora rapidamente nell’aria.

Le aziende utilizzano l’acetone in piccole quantità per dissolvere o scomporre altre sostanze, come:

colore;

smalto per unghie;

vernici.

L’acetone è irritante e può causare danni alla pelle. Infatti, molte persone non possono utilizzare solvente per unghie a base di acetone. Inoltre, l’esposizione o l’inalazione dell’acetone può causare irritazione al naso, gola, occhi o polmoni. Questo può causare:

mal di gola;

mal di testa;

occhi irritati;

vertigini;

tosse.

Un’esposizione eccesiva all’acetone può causare gravi danni al sistema nervoso, perdita di coscienza o confusione.

Tuttavia, l’ingestione di piccole quantità di acetone non danneggia una persona sana. L’ingestione di grosse quantità causa l’avvelenamento.

Alcuni sintomi di avvelenamento da acetone sono i seguenti:

forte mal di testa;

pressione sanguigna bassa;

respirazione lenta;

perdita di conoscenza;

alito fruttato.

Nei casi di avvelenamento (inalato o ingerito) da acetone bisogna agire rapidamente. Bisogna contattare immediatamente il medico curante oppure rivolgersi in ospedale. In questi casi la tempestività nel soccorso è molto importante per scongiurare danni irreversibili. Inoltre, rimuovere tutti gli oggetti dove è stato usato l’acetone e far aerare bene la stanza.

