Il cancro è una delle principali cause di morte a livello globale. Il termine cancro è generico perché comprende varie tipologie di malattie. In un precedente articolo abbiamo risposto alla domanda se il cancro è contagioso e si può trasmettere a persone o animali? Oggi affrontiamo un argomento molto delicato, e rispondiamo alla domanda: telefoni cellulari e linee elettriche potrebbero provocare il cancro? Lo studio dell’American Cancer Society evidenzia vari fattori. Anche se sottolinea come ogni giorno facciamo altre cose che ci mettono a un rischio maggiore rispetto ai telefoni cellulari.

Sempre un recente studio lancia l’allarme sull’abuso degli antibiotici che aumentano la possibilità di contrarre il cancro al colon retto.

Telefoni cellulari e linee elettriche potrebbero provocare il cancro? Lo studio

Molti studi hanno evidenziato gli effetti dei campi magnetici e l’utilizzo dei telefoni cellulari sulla possibilità di contrarre il cancro. Uno dei motivi che induce a pensare al possibile rischio, riguarda l’emissione delle radiazioni a radiofrequenza di questi dispositivi.

Sono una forma di radiazioni non ionizzanti, che sono assorbite dal corpo umano. Gli studiosi affermano che l’esposizione alle radiazioni ionizzanti (ad esempio raggi X), aumenta la possibilità di contrarre il cancro. Tuttavia, il National Cancer Institute precisa che non ci sono prove che le radiazioni non ionizzanti aumentino il rischio di contrarre il cancro nelle persone. Lo studio ha analizzato le radiazioni provenienti da forni a microonde, radar, telefoni cellulari e altro.

Anche i campi magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF) delle linee elettriche, non sono ionizzanti e quindi, come sopra menzionato, non provocano il cancro.

Tuttavia, l’American Cancer Society ha precisato che alcuni studi hanno riscontrato un leggero aumento di leucemia nei bambini che vivono vicino alle linee elettriche. Anche se le ragioni sono poco chiare e i fattori scatenanti potrebbero essere altri.

In effetti, non ci sono prove reali che le linee elettriche e i telefoni cellulari causano il cancro. Inoltre, ci sono molte cose che facciamo ogni giorno che ci espongono a un rischio maggiore. Ad esempio, il fumo e il consumo di alcol.